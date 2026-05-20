“元鉄工所勤務グラドル”ちとせよしの、3年ぶり「グラビアン魂」降臨 進化を続ける“現在地”
グラビアアイドルでアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動するちとせよしのが、19日発売の「週刊SPA!」5月26日号に登場する。人気連載「グラビアン魂」に3年ぶりの出演を果たし、進化を続ける現在の魅力を披露する。
【別カット】際どい“あみあみ衣装”で美ボディを披露したちとせよしの
「グラビアン魂」は、独自の視点でグラビアアイドルの魅力を切り取る同誌の人気連載。今回の撮影では、グラビアとアイドル活動の両軸で存在感を高めるちとせの“いま”を艶やかに映し出した。3年ぶりの登場となる誌面では、表現力を増した姿と変わらぬ存在感が見どころとなっている。
2000年生まれ、佐賀県出身のちとせは、高校卒業後に地元の鉄工所へ勤務。その後スカウトをきっかけに2018年にグラビアデビューを果たした。有村架純の“そっくりさん”として注目を集める一方、158センチ、B95・W65・H98センチという抜群のスタイルでも話題を呼び、多くのファンを獲得してきた。
23年からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動を開始。グラビアだけにとどまらず、ライブや音楽活動にも積極的に取り組み、活動の幅を広げている。
同号では、岸明日香が表紙と人気企画「このあと、どうする？」に登場するほか、「美女地図〜私が主人公〜」には里仲菜月（Task have Fun）が出演する。
【別カット】際どい“あみあみ衣装”で美ボディを披露したちとせよしの
「グラビアン魂」は、独自の視点でグラビアアイドルの魅力を切り取る同誌の人気連載。今回の撮影では、グラビアとアイドル活動の両軸で存在感を高めるちとせの“いま”を艶やかに映し出した。3年ぶりの登場となる誌面では、表現力を増した姿と変わらぬ存在感が見どころとなっている。
23年からはアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動を開始。グラビアだけにとどまらず、ライブや音楽活動にも積極的に取り組み、活動の幅を広げている。
同号では、岸明日香が表紙と人気企画「このあと、どうする？」に登場するほか、「美女地図〜私が主人公〜」には里仲菜月（Task have Fun）が出演する。