前人未到のアマ49戦無敗

5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一戦が行われ、王者・井上尚弥（33）が防衛に成功した。5万5000枚のチケットは即日完売となる人気だったが、そんなさなか“ポスト井上尚弥”の呼び声高いルーキーがプロテストに合格した。

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「これまでも“ポスト尚弥”と期待されるボクサーはいたのですが、彼は本物のポスト尚弥です」

とスポーツライターが目をむくのは、今春高校を卒業したばかりの藤木勇我（18）のことである。

経歴がすさまじい。高校生で9冠、つまり1年生から3年連続で高校タイトルを独占しただけでなく、一般の全日本アマを制し、世界ユースで金メダルを獲得した。井上尚弥でさえアマ時代に6敗しているというのに、藤木は前人未到のアマ49戦無敗である。

藤木勇我と大橋秀行会長

「ロス五輪に出場したら金メダルが狙えますが、プロ転向を決断しました」

プロ入りに際しては、ジム間で激しい争奪戦が繰り広げられたという。射止めたのは、井上尚弥が所属する大橋ジムだった。

「4月13日に行われたプロテストは世界戦の前座として行われ、ファンにもお披露目されました」

プロテストが興行に組み込まれるのは、2013年の村田諒太以来の厚遇だ。

一目見ただけで「すごい」

「プロの全勝は作れますが、アマで全勝は大変ですよ」

と、同ジムの大橋秀行会長が目を細める。

「彼のことは高校1年生から知っていました。大阪から横浜のウチのジムまで月1ペースで出稽古に来ていましてね。その頃から“大橋ジムで世界王者になります”と言っていましたよ」

ジムにはもちろん尚弥もいる。その尚弥が、藤木を初めて見たときのことだ。

「“これ、誰ですか？”と驚いた様子で私に尋ねました。一目見ただけで“すごい”と漏らしていましたね。尚弥とはマスボクシング（パンチを当てない、非接触の実戦練習）をさせたことがあります。スパーリング（防具を着用した実戦練習）は、タパレスら尚弥のパートナーとやっていますが、圧倒していましたね」

マーロン・タパレスといえば、世界2階級制覇の猛者である。

「藤木は、世界の強豪が集う中量級のリングに上がる。米老舗専門誌『ザ・リング』昨年12月号に異例のインタビューが掲載されるなど、早くも海外から注目されています」（先のライター）

デビュー戦は6月10日に後楽園ホールで行われる。

「週刊新潮」2026年5月21日号 掲載