アンリとデ・ブライネに並ぶ快挙！ プレミアのシーズン最多20アシスト到達のユナイテッドMF、記録更新も視野「あと１試合ある、どうなるか見てみよう」
マンチェスター・ユナイテッドのブルーノ・フェルナンデスが“大台”に到達した。
現地５月17日に行なわれたプレミアリーグ第37節で、ユナイテッドはノッティンガム・フォレストと対戦。３−２で勝利した。
この一戦でB・フェルナンデスは76分、右サイドから鋭いクロスを供給し、ブライアン・ムベウモの決勝弾をお膳立て。今季20アシスト目をマークし、ティエリ・アンリ氏、ケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録に並んだ。
英公共放送『BBC』によれば、31歳のポルトガル代表MFは試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「チームメイトたちは、ずっと僕のパスから点を取ろうとしてくれていた」とコメント。「アシストを記録して勝てたし、シーズン終盤を良い形で迎えられていて本当に嬉しい」と喜んだ。
シーズンは残り１試合。ユナイテッドは24日、最終節でブライトンと敵地で相まみえる。記録更新の可能性を残すB・フェルナンデスは「20まで来たよ。あと１試合ある、どうなるか見てみよう」と語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】偉業達成！ B・フェルナンデスが鋭いクロスで“20”アシスト目！
現地５月17日に行なわれたプレミアリーグ第37節で、ユナイテッドはノッティンガム・フォレストと対戦。３−２で勝利した。
この一戦でB・フェルナンデスは76分、右サイドから鋭いクロスを供給し、ブライアン・ムベウモの決勝弾をお膳立て。今季20アシスト目をマークし、ティエリ・アンリ氏、ケビン・デ・ブライネが持つシーズン最多アシスト記録に並んだ。
シーズンは残り１試合。ユナイテッドは24日、最終節でブライトンと敵地で相まみえる。記録更新の可能性を残すB・フェルナンデスは「20まで来たよ。あと１試合ある、どうなるか見てみよう」と語っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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