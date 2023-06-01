春先によくアナウンスされるのが引っ越しなどに伴う住所変更の手続き。もちろん、各社の携帯電話サービスの登録も然り。かつては各携帯電話会社のショップでの手続きが必要だったけど、現在は各社の「My○○」のアプリで手続きができる。ラクになったもんです……と言いたいところだけど、似たような手続きで、ちょっと困ったことが起きた。

筆者は各携帯電話会社で複数の回線を契約している。各社のメイン回線は基本的に普段から使っているけど、その他の回線は手持ちの端末に入れつつ、新機種などが出れば、SIMカードやeSIMを移し替えて、利用している。これらの回線はデータ通信量や利用料金を確認することがあるものの、契約内容などは基本的に変更がないため、時間があるときにちょっと「My○○」で確認するくらい。

こうしたテストなどに使う回線のうちのひとつで、今年3月、NTTドコモで「Galaxy S26＋ SC-52G」を予約し、「いつでもカエドキプログラム」で購入した。予約したこともあって、発売日には端末が届いたんだけど、他の仕事が忙しく、端末のセットアップや回線（eSIM）の移行は、しばらく経ってから作業をすることになった。

今回の「Galaxy S26＋ SC-52G」への機種変更は、異なるメーカー製端末からの機種変更なので、元の端末から移行するデータは「ドコモメール」や「＋メッセージ」くらい。あとは［dポイント］や［My docomo］、［dメニュー］などのNTTドコモのアプリをセットアップすれば完了。

初期設定とセットアップが終わったら、機種変更の内容が正しく反映されているかを［My docomo］で確認し、続いて、dアカウントの設定を確認。NTTドコモで機種変更した端末なので、［設定］アプリの［ドコモのサービス/クラウド］-［dアカウント設定］で確認できるんだけど、しばらく使う端末なので、［パスキー設定］をしようとしたら、なぜか 「いつもパスキー設定不可」「この端末はいつもパスキー設定に対応していません。」 と表示されてしまう。「もしかして、過去にパスキー設定した端末の情報が残ってて、正しく設定できないのか？」と考え、パスキーを登録した過去の端末の登録を削除し、もう一度、登録を試みたけど、 「本端末は非対応端末です」 と表示されてしまった。 「いやいや、Galaxy S26＋ SC-52Gはドコモさんで買った端末ですぜ」 と言い返したくなったが、気を取り直して、ほかの設定を確認。

セットアップと初期設定が完了後、しばらく端末を使うので、［設定］アプリの［ドコモのサービス/クラウド］-［dアカウント設定］で［パスキー設定］を実行

なぜか「この端末はいつもパスキー設定に対応していません」と表示されてしまう

ブラウザーでパスキーを設定しようとしても「本端末は非対応端末です」と表示されてしまう

何か登録情報に間違いがあるのかもと考え、今度は［My docomo］アプリを起動し、［ご契約内容］-［基本ご契約情報］を確認したところ、なぜか生年月日が『1938年○月○日』になっている!? え？ オレって、いつの間にか『88歳』なの？ いやまあ、年をとったとは思うけど、そこまでは……。

でも、これって、明らかに入力時のイージーミスだと、気づいたのは、本来の生年の『1963年』は『昭和38年』で、間違えて入力されている生年は『1938年』である点。つまり、何らかの都合で登録情報を統合や名寄せをするとき、『昭和38年』と入力された情報を正しく西暦に置き換えず、頭に『19』だけを付け加えて、『1938年』としてしまったようだ。ちなみに、詳しくは後述しますが、このミスは筆者が間違えたわけではなく、明らかにNTTドコモ側で間違えたもの。

［My docomo］で契約者の基本情報を確認したところ、生年月日が「1938年○月○日」に！ いつの間にか、88歳になってる？

現在は携帯電話サービスを契約するとき、運転免許証やマイナンバーカードで本人確認をするので、こういうミスはなかなか起きないけど、「Galaxy S26＋ SC-52G」を購入した回線は、継続利用期間が27年超(笑)。長い契約期間中には「docomo ID」が「dアカウント」になったり、「dポイントクラブ」もいろんなサービスと紐付くようになったりと、アカウントサービスとしての変遷を重ねてきているので、どこかでデータ移行にミスがあったのかもしれません。

パスキー設定が非対応端末ってのも気になるけど、まずは契約の基本となる情報の修正が先と考え、［設定］アプリの［dアカウント設定］でマイナンバーカードを使い、本人確認を試みたけど、本人確認はできず。当然のことだけど、契約情報（dポイント会員情報）とマイナンバーカードで生年月日の情報が違うので、「本人確認ができませんでした」と弾かれてしまったわけだ。その後、［My docomo］の［基本ご契約情報］などで変更を試みたりもしたけど、ユーザー自身がオンラインで登録情報を変更することはできず……。結局、ドコモショップに出向かなければならないことが判明。あー、めんどくさー。

本人確認ができていないのが原因かもしれないと考え、［設定］アプリの［dアカウント設定］で本人確認を試みるも……

残念ながら、「本人確認ができませんでした」との表示。送られてきたメールには、NTTドコモに登録されている情報とマイナンバーカードの情報が違うからと書かれていたけど、間違ってるのはドコモの方ですぜ

しかたなく、筆者宅の近くのドコモショップに出向き、事情を説明し、手続きをお願いしたが、数分待たされた後、「今日はもう受付ができない」と断られてしまった。ドコモショップに出向いたのは、平日の夕方15～16時くらいで、店内で手続きを待っている人は2～3人。おそらく、この後も予約が入っているから、受け付けられないって答えたんだろうけど、契約の基本に関わる情報の間違いを修正する手続きなのに、予約して出直してこいって……。ここ数年、第三者がSIMカードを勝手に再発行してしまう「SIMスワップ詐欺」なども起きているのに、そんな『後回し』の対応でいいんですかね。

筆者宅近くのドコモショップでは受け付けてもらえなかったので、後日、東京駅近くのドコモショップ丸の内店へ

その後、取材で外出した別の日に、ドコモCSが運営する直営の「ドコモショップ丸の内店」に出向き、再び事情を説明。数分でカウンターに案内され、本人確認書類として、運転免許証を提示したところ、わずか1～2分で修正が完了。あっけないほどの簡単な手続きでした。

運転免許証を提示し、わずか1～2分で利用者情報の修正は完了

念のため、スタッフの方にいつから間違った情報が登録されていたのかを確認したところ、ドコモショップの端末上では過去5年程度しか情報をさかのぼることができず、その範囲で見る限り、生年月日は『1938年○月○日』のまま、登録されていたとのこと。もしかしたら、結構、長い間、誤った情報が登録されていたんですかねぇ。

そんなトラブルを解決している間に、［設定］アプリの［dアカウント設定］のメニューが刷新され、トラブルが起きたときとは違う画面に切り替わっていた。とは言え、登録情報は更新したので、［My docomo］で確認したところ、正しい生年月日が表示されていた。続いて、［dアカウント設定］の本人確認をマイナンバーカードで申請し、懸案の［パスキー設定］も設定できた。ちなみに、過去に本コーナーで「au Wi-Fiアクセス」が使えなかったトラブルで、Galaxyに搭載されている［Samsungブラウザ］を一時的に［Chrome］に切り替えたことが解決につながった経験を踏まえ、今回の［パスキー設定］では標準ブラウザーを［Chrome］に切り替えて、設定した。もし、同様のトラブルを経験しているGalaxyユーザーは、標準ブラウザーを［Chrome］に切り替えてみると、いいかもしれません。

［dアカウント設定］が新しい画面に刷新されていたけど、ちゃんと修正された情報が表示されていた

各携帯電話会社は本業の携帯電話サービスだけでなく、コンテンツのサブスクリプションサービスやクレジットカード、証券、銀行など、多様なサービスとの連携を強めているけど、その根幹となる携帯電話サービスの契約情報が間違っていると、トラブルはもっと拡大してしまうかもしれません。ユーザーとしては「My○○」で住所や氏名、連絡先などの基本情報を確認することが大切ですが、NTTドコモさんにはトラブルの重要性をよく鑑みたうえで、ドコモショップでの対応の可否を判断するように体制を整えていただきたいところです。