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知らずに応募すると後悔する？アイシンで働くなら「期間工と派遣」どちらが正解なのか

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職のプロとして活動するケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウ」にて「【アイシン】期間工と派遣どっちが正解？知らずに入ると後悔します」と題した動画を公開した。大手メーカーであるアイシンで働く際、期間工と派遣のどちらを選ぶべきかについて、雇用形態や待遇の違いを踏まえて解説した。



動画では、アイシンにおける期間工と派遣の現状の違いについて、3つの視点から詳細に比較している。まず「雇用の違い」として、期間工はアイシンとの直接雇用であるのに対し、派遣は派遣会社に所属して配属される間接雇用であると説明した。続いて「寮の違い」について、期間工は個室でありながらトイレや風呂を共有する集合寮での生活となる一方、派遣は派遣会社が借り上げた一般の賃貸物件での「完全に借り上げ社宅」が実現できると語った。



最も大きな違いとして挙げられたのが「収入面」である。ケンシロウ氏は「短期で就業を考えている人は圧倒的に期間工」と断言する。その理由として、アイシンでは期間工に対して半年で100万円の祝い金が支給される点を強調した。一方で、10ヶ月以上の長期で働く場合は「圧倒的に派遣の方がいい」と解説。派遣は時給2000円を超える求人があり、長く働けば期間工との収入差が開き、結果的に派遣の方が得をするという。



さらに、選考における「失敗パターン」にも言及した。期間工は人気が高く応募者の数も多いため、しっかりとした対策をしないと不採用になりやすいと指摘。「落ちたら半年間受けられない」というルールがあるため、安易な自己応募は避けるべきだと警鐘を鳴らしている。一方で、派遣はカジュアル面接で受かりやすいとしながらも、将来的に正社員登用を目指すのであれば、派遣から直接雇用への道は厳しいため、初めから期間工を選択すべきだと独自の視点を語った。



結論として、短期で一気に稼ぎたい人や将来的に正社員を目指す人は期間工、プライベートを重視し、高収入で長く働きたい人は派遣を選ぶべきだとまとめた。自身の目的やライフスタイルに合わせて適切な雇用形態を選択することが、納得のいく転職の鍵となるようだ。