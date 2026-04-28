お笑いコンビ「麒麟」の川島明（47）が27日、MCを務めるNHK「編成王川島」（月曜後11・00）に出演。自身の独特の感覚を明かした。

同番組は“NHK特命編成部”の“編成王”川島が、新たなバラエティー番組の開発を手掛けるシリーズ。この日は、誰にも共感されない話を語り合う企画「世界の見方がズレている。」を実施。出演者が思う“共感されない”テーマでトークを展開し、50人の観客が“共感度”を判定した。

番組終盤に「1個だけホンマに共感してもらえへん話」と、自身の“お題”を持ち込んだ川島。「感覚の話やねんけど」と前置きしながら「肉は偶数で、魚は奇数だと思ってる」と打ち明けると、共演者からは「どういうこと！？」と困惑する声が。

川島は「昔から思ってるのよ。とくに“牛肉は8やな”とか。マグロは7」と続けると、一同は爆笑。結果、約4人の観客が共感したことが判明し、川島は「うわっスゲー！ええーっ！う〜わ！」と大興奮。「絶対無理なんですよ、どの番組でもアンケートでポイッとやられるやつ。良かった〜、助かりました」と胸をなでおろしていた。