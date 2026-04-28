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「別にUberが待つのはどうでもいい」配達員に聞こえよがしに放った店員の発言が波紋。これが現実か

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「「Uber Eatsよりも店内客優先ね」お店の対応を指摘した配達員が話題に」を公開した。動画では、店舗で待機中の配達員が店員から受けた心ない発言をめぐる騒動を取り上げ、フードデリバリー業界が抱える構造的な課題について自身の見解を語っている。



発端となったのは、ある配達員がSNSに投稿したエピソードだ。調理待ちをしている際、厨房から「店内の客優先ね。別にUberが待つのはどうでもいい」という声が聞こえてきたという。この投稿は広く拡散され、配達員からは店側への批判が挙がる一方、一般のユーザーからは「店内優先は当たり前」「配達員が文句を言うな」といった否定的な意見が多く寄せられ、見解が大きく分かれた。



レクター氏は、店舗が店内客を優先する方針自体には一定の理解を示しつつも、「配達員に聞こえるように言わないでくれ」と苦言を呈した。時給制で働く店員と、完全成果報酬型で働く配達員とでは報酬の仕組みが全く異なるため、「分かり合えることは絶対にない」と指摘。不要なトラブルを避けるためにも、聞こえよがしに発言するのは控えるべきだと主張した。



さらに、こうした対立の背景にある仕組みの罠についても言及。注文が殺到して店がパンク状態になっても、現場の判断でデリバリーの受付を停止できないチェーン店が多いという実態を明かした。「オーダーストップを現場の人に任せる仕組み」が広く浸透すれば、遅延によるトラブルは防げるとし、店舗運営の柔軟性が欠如している点を問題視している。



また、配達調整金の廃止やクエストの拒否制限など、近年プラットフォーム側の仕様変更により、配達員が理不尽な待機を強いられても安易にキャンセルしづらい状況になっていると説明。店舗と配達員がお互いに歩み寄る必要性を説くとともに、システム側の根本的な改善を強く求めた。