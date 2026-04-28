原作出版80周年「きかんしゃトーマス」の世界展が宝塚に！原画約40点と撮影用模型など貴重資料が集結
世界中で愛される「きかんしゃトーマス」の原作出版80周年を記念した展覧会「原作出版80周年 きかんしゃトーマスの世界展 はたらく機関車たちのおはなし」が2026年5月2日(土)から6月28日(日)まで、宝塚市立文化芸術センター2階メインギャラリーで開催される。
【画像】貴重な展示の内容をチェック
1945年、イギリスの牧師ウィルバート・オードリーが息子クリストファーに即興で語り聞かせた話から始まった「きかんしゃトーマス」。ウィルバートが語った話は「The Railway Series(汽車のえほん)」として出版され、この絵本から生まれたシリーズは80年以上も世界中で愛され続けている。
■絵本原画と貴重資料が集結
本展覧会では普段見ることのできない絵本原画約40点をストーリーの解説とともに展示。原作者ウィルバート・オードリー直筆の草稿など貴重資料も併せて展示される。シリーズの始まりとなった絵本「3だいの機関車」を起点に、初版・重版の比較展示や挿絵変更に込められた作者のこだわりも紹介される。さらに、英国保存鉄道との関わりや、実在の鉄道車両・史実から着想を得たエピソードを、模型やパネル展示を通して解説し、物語と鉄道の深い結びつきも紹介する。
■テレビアニメーション制作の現場を公開
「きかんしゃトーマス」が世界に広がったきっかけのひとつがテレビアニメーション。本展では原点となるモデルアニメーション撮影で実際に使用された模型や台本、制作過程を記録した映像を展示(放映)することで、アニメーション制作の現場や裏側を紹介。モデル期ならではのリアリティや撮影手法、CGや2D期においてキャラクターに命が吹き込まれていく過程を、映像・模型・資料を通して体感できる。
■体験型展示とフォトスポット
会場の最後には、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品が登場。木製のレールをつなげて線路を作ることで、できあがった線路の形に合わせてトーマスたちの姿が投影され、走り出す。進化し続ける「きかんしゃトーマス」の世界を楽しめる。そのほか、展覧会限定のフォトスポット設置や、トーマスたちが暮らす場所・ソドー島のジオラマも併せて展示される。
■最新刊を含む原作絵本も公開
父ウィルバートから引き継ぎ、息子クリストファー・オードリーが刊行した27巻「ほんとうにやくにたつ機関車」をはじめ、原作出版80周年を記念して刊行された最新刊の28巻「ジェームスとディーゼル機関車」、そして未邦訳作品となる35巻「Thomas and the Great Railway Show」の原画が一挙公開される。
■会場限定グッズも販売
宝塚市立文化芸術センター1階ショップでは、会期中に限り「きかんしゃトーマス」のグッズを販売。本展オリジナルデザインの商品(※ただし全国の巡回先共通)も多数登場する。
・ショップ営業時間：10時〜17時(13時〜14時は休店)
・展覧会開催時間：10時〜18時(入場は17時30分まで)
※6月28日(日)のみショップは16時まで営業
※6月28日(日)のみ展覧会は15時30分まで開場(入場は15時まで)
■応援サポーターに板垣李光人さんが就任！
本巡回展の応援サポーターには、俳優やアーティストとして幅広く活躍中の板垣李光人(いたがき りひと)さんが就任。幼少のころから「きかんしゃトーマス」が大好きで、さまざまなトーマスの思い出をもつ板垣さんのコーナーが会場に設けられている。板垣さんが本展のために特別に描き下ろした、特に大好きなキャラクター「レディー」と「トーマス」のイラストが展示されるほか、ソドー島のジオラマでは板垣さんのナレーションで名場面のガイドを楽しむことができる。
応援サポーター板垣李光人さん コメント
この度、応援サポーターを務めさせていただくことになりました。きかんしゃトーマスといえば、今も昔も子どもから大人まで、世界中で愛されている機関車。僕も幼少より、その魅力に惹きつけられていたひとりです。そして大人となった今、このような形でお仕事をさせていただけることを大変光栄に思うと同時に、幼い自分に「将来きかんしゃトーマスとお仕事させていただくんだよ」と伝えてあげたいです。そんな気持ちと楽しい思い出を胸に、きかんしゃトーマスの魅力をお伝えするお手伝いができるよう努めてまいります。
原画から体験型展示まですべての世代が楽しめるトーマスワールドへ、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
(C)2026 Gullane(Thomas) Limited.
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■絵本原画と貴重資料が集結
本展覧会では普段見ることのできない絵本原画約40点をストーリーの解説とともに展示。原作者ウィルバート・オードリー直筆の草稿など貴重資料も併せて展示される。シリーズの始まりとなった絵本「3だいの機関車」を起点に、初版・重版の比較展示や挿絵変更に込められた作者のこだわりも紹介される。さらに、英国保存鉄道との関わりや、実在の鉄道車両・史実から着想を得たエピソードを、模型やパネル展示を通して解説し、物語と鉄道の深い結びつきも紹介する。
■テレビアニメーション制作の現場を公開
「きかんしゃトーマス」が世界に広がったきっかけのひとつがテレビアニメーション。本展では原点となるモデルアニメーション撮影で実際に使用された模型や台本、制作過程を記録した映像を展示(放映)することで、アニメーション制作の現場や裏側を紹介。モデル期ならではのリアリティや撮影手法、CGや2D期においてキャラクターに命が吹き込まれていく過程を、映像・模型・資料を通して体感できる。
■体験型展示とフォトスポット
会場の最後には、デジタルアートとコラボレーションした体験型の展示作品が登場。木製のレールをつなげて線路を作ることで、できあがった線路の形に合わせてトーマスたちの姿が投影され、走り出す。進化し続ける「きかんしゃトーマス」の世界を楽しめる。そのほか、展覧会限定のフォトスポット設置や、トーマスたちが暮らす場所・ソドー島のジオラマも併せて展示される。
■最新刊を含む原作絵本も公開
父ウィルバートから引き継ぎ、息子クリストファー・オードリーが刊行した27巻「ほんとうにやくにたつ機関車」をはじめ、原作出版80周年を記念して刊行された最新刊の28巻「ジェームスとディーゼル機関車」、そして未邦訳作品となる35巻「Thomas and the Great Railway Show」の原画が一挙公開される。
■会場限定グッズも販売
宝塚市立文化芸術センター1階ショップでは、会期中に限り「きかんしゃトーマス」のグッズを販売。本展オリジナルデザインの商品(※ただし全国の巡回先共通)も多数登場する。
・ショップ営業時間：10時〜17時(13時〜14時は休店)
・展覧会開催時間：10時〜18時(入場は17時30分まで)
※6月28日(日)のみショップは16時まで営業
※6月28日(日)のみ展覧会は15時30分まで開場(入場は15時まで)
■応援サポーターに板垣李光人さんが就任！
本巡回展の応援サポーターには、俳優やアーティストとして幅広く活躍中の板垣李光人(いたがき りひと)さんが就任。幼少のころから「きかんしゃトーマス」が大好きで、さまざまなトーマスの思い出をもつ板垣さんのコーナーが会場に設けられている。板垣さんが本展のために特別に描き下ろした、特に大好きなキャラクター「レディー」と「トーマス」のイラストが展示されるほか、ソドー島のジオラマでは板垣さんのナレーションで名場面のガイドを楽しむことができる。
応援サポーター板垣李光人さん コメント
この度、応援サポーターを務めさせていただくことになりました。きかんしゃトーマスといえば、今も昔も子どもから大人まで、世界中で愛されている機関車。僕も幼少より、その魅力に惹きつけられていたひとりです。そして大人となった今、このような形でお仕事をさせていただけることを大変光栄に思うと同時に、幼い自分に「将来きかんしゃトーマスとお仕事させていただくんだよ」と伝えてあげたいです。そんな気持ちと楽しい思い出を胸に、きかんしゃトーマスの魅力をお伝えするお手伝いができるよう努めてまいります。
原画から体験型展示まですべての世代が楽しめるトーマスワールドへ、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。
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