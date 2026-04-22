“あえてそろえない”がコツ♡ あちこちシュシュが可愛い【三つ編みポニー】の作り方

お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、揺れるシュシュが可愛い「三つ編みポニー」をご紹介します。定番アイテムを使った新鮮で簡単なアレンジ、ぜひ挑戦してみてね♡

三つ編みポニーonあちこちシュシュ

手持ちのシュシュで新鮮み

ブーム継続中のシュシュは、複数使いで新鮮な表情をゲット！大きさも、色も、あえてそろえない、おふざけ感がおしゃれのコツ。

ダブル三つ編みにしたポニテにつければ、シュシュが揺れる姿までかわいく♡

Use it

【a】黒ベロアシュシュ 13,200円／THE HAIR BAR TOKYO

▶︎シンプルで、もこもこの質感が可愛い細身のシュシュ。ゴールドで高級感をプラス。

【b】ピンクシュシュ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）

▶︎クシュクシュっとした形状が特徴的な大きめシュシュ。緑のラインがアクセントに。

【c】レースシュシュ 1,100円／Birthdayroom（アンティローザ）

▶︎軽やかなレース生地が目を引く大きめのシュシュ。春夏コーデにもぴったり。