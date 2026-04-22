“あえてそろえない”がコツ♡ あちこちシュシュが可愛い【三つ編みポニー】の作り方
お洋服をアップデートしたら、次はヘアアレのバリエを増やしておしゃれ度をもっと引き上げちゃお♡ そこで今回は、加藤ナナをお手本に、揺れるシュシュが可愛い「三つ編みポニー」をご紹介します。定番アイテムを使った新鮮で簡単なアレンジ、ぜひ挑戦してみてね♡
三つ編みポニーonあちこちシュシュ
手持ちのシュシュで新鮮み
ブーム継続中のシュシュは、複数使いで新鮮な表情をゲット！大きさも、色も、あえてそろえない、おふざけ感がおしゃれのコツ。
ダブル三つ編みにしたポニテにつければ、シュシュが揺れる姿までかわいく♡
Use it
【a】黒ベロアシュシュ 13,200円／THE HAIR BAR TOKYO
▶︎シンプルで、もこもこの質感が可愛い細身のシュシュ。ゴールドで高級感をプラス。
【b】ピンクシュシュ 1,320円／アネモネ（サンポークリエイト）
▶︎クシュクシュっとした形状が特徴的な大きめシュシュ。緑のラインがアクセントに。
【c】レースシュシュ 1,100円／Birthdayroom（アンティローザ）
▶︎軽やかなレース生地が目を引く大きめのシュシュ。春夏コーデにもぴったり。
ヘアアレンジ手順
How to ダブル三つ編みでポニテに遊び心を加える
髪全体をストレートアイロンなどで、あらかじめまっすぐに整えておく。右側の耳上〜ハチの髪を分けとり、タイトにまとめて耳上の位置で細ゴムを使って結ぶ。
How to 直感で好きな位置にシュシュをON！
編み束の中間や毛先にランダムにシュシュをつける。このとき、キツめに結ぶのがシュシュのすべり落ちを防ぐコツ。編み束から髪を少し引き出し、ラフさを加える。
完成♡
いつものシュシュが少しのアレンジで個性派おしゃれヘアに！あえての“アンバランス”がポイントなんです♡
シャツ 12,100円／COCO DEAL（ココ ディール）
撮影／原楓（TRON）ヘア＆メイク／室橋佑紀（ROI）スタイリング／杉本奈穂（KIND）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗