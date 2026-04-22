「うわ、また変な人とマッチしちゃった」年収や身長など普通の条件をすべて満たす男性は極少数という婚活現場の残酷な現実【作者に聞く】
【漫画】1話から読む
港区カンナ(@mina_kan_chan)さんの漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』が、SNSで数万いいねを獲得するほど注目を集めている。少女漫画の主人公になれない「脇役」のような女性たちを描く本作は、アラサー女性のリアルな心情を突き、大きな議論を巻き起こしてきた。今回はマッチングアプリで婚活に励む「しおり」のエピソードを中心に、作者へ話を聞いた。
多くの婚活女性が口にする「普通の条件」だが、年収や身長など、すべての希望を満たす男性は実際には極めて少なく、熾烈な競争が繰り広げられている。港区カンナさんは、こうした現実と女性側の認識の乖離を鋭く描き出す。
また、しおりが専業主婦という選択肢を取らない背景には、稼ぎの問題だけでなく、現代女性の多くが共感できる複雑な不安があるという。専業主婦になりたい女性も多い一方で、しおりのようなスタンスの女性もたくさんいることが、本作が支持される理由の一つだ。
■欠点のない男を追うほど「誠実系クズ」に落ちる罠
真面目な婚活女性が「ヤリモク」の男性に騙されてしまう原因は、理想の高さにある。港区カンナさんによれば、欠点のない完璧な男性を求めている女性は、ヤリモクが演じる「理想的な姿」を真実だと思い込み、嘘を見抜くことができなくなるのだという。
ヤリモクの男性は女性の理想を演じることに長けているため、注意が必要だ。初の電子書籍として発売された本作は、恋愛やコンプレックスに悩むすべての人へ、共感と鋭い気づきを与えている。
取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)
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