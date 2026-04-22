漫画「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」


【漫画】1話から読む

港区カンナ(@mina_kan_chan)さんの漫画『東京モブストーリー 〜ヒロインになれない私たち〜』が、SNSで数万いいねを獲得するほど注目を集めている。少女漫画の主人公になれない「脇役」のような女性たちを描く本作は、アラサー女性のリアルな心情を突き、大きな議論を巻き起こしてきた。今回はマッチングアプリで婚活に励む「しおり」のエピソードを中心に、作者へ話を聞いた。

■「普通の人」を求めるほど出会えない残酷な現実

「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第30話 1/2


「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第30話 2/2


多くの婚活女性が口にする「普通の条件」だが、年収や身長など、すべての希望を満たす男性は実際には極めて少なく、熾烈な競争が繰り広げられている。港区カンナさんは、こうした現実と女性側の認識の乖離を鋭く描き出す。

また、しおりが専業主婦という選択肢を取らない背景には、稼ぎの問題だけでなく、現代女性の多くが共感できる複雑な不安があるという。専業主婦になりたい女性も多い一方で、しおりのようなスタンスの女性もたくさんいることが、本作が支持される理由の一つだ。

■欠点のない男を追うほど「誠実系クズ」に落ちる罠

「東京モブストーリー〜ヒロインになれない私たち〜」第31話 1/2


真面目な婚活女性が「ヤリモク」の男性に騙されてしまう原因は、理想の高さにある。港区カンナさんによれば、欠点のない完璧な男性を求めている女性は、ヤリモクが演じる「理想的な姿」を真実だと思い込み、嘘を見抜くことができなくなるのだという。

ヤリモクの男性は女性の理想を演じることに長けているため、注意が必要だ。初の電子書籍として発売された本作は、恋愛やコンプレックスに悩むすべての人へ、共感と鋭い気づきを与えている。

取材協力：港区カンナ(@mina_kan_chan)

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