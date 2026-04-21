40・50代「楽ちん服で過ごしたい！」→【ワークマン】大人に似合う「ワンピ & ジャンスカ」

締め付け感のない服装で、ストレスフリーにお出かけしたい。そんなミドル世代にぴったりの商品を【ワークマン】で発見しました。今回は、シンプルなデザインでデイリー使いしやすいワンピースと、ギャザーデザインが可愛いジャンパースカートをご紹介。体のラインを拾いにくいゆったりシルエットのワンピとジャンスカは、楽に過ごせるだけじゃなく、体型カバーもバッチリできそう。UVカットやストレッチ、撥水といった機能も備わっているので、春・夏コーデの即戦力になるかも！

デイリーコーデに使いやすい楽ちんワンピ

【ワークマン】「レディースエアロクラスターガーデニングワンピース」\1,900（税込）

シンプルなデザインと落ち着いた色合いで、大人のデイリーコーデに重宝しそうなワンピ。お家でのリラックスタイムからワンマイルコーデ、レジャーまでシーンレスに着回せるのが魅力です。右サイドにファスナー付きポケット、左サイドポケットの内側には、小物を引っ掛けるのにちょうどいいループも付いているため、鍵などの貴重品も安心して持ち歩けます。携帯できるマスク付きで、必要なときにサッと取り出せて便利。