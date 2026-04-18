ジョンセンムルが提案♡夏のメイク崩れを防ぐ“3段階ロック”新作ベース

汗や皮脂でメイクが崩れやすい夏に向けて、注目したい新作ベースメイクが登場♡韓国トップメイクアップアーティストが手掛ける「JUNGSAEMMOOL（ジョンセンムル）」から、メイク前から仕上げまで崩れにくさを追求した3アイテムがラインナップ。プロの技術を再現した“3段階ロック”発想で、夏でも美しい肌をキープできるアイテムに注目です♪

3段階ロックで崩れにくい肌へ

今回登場するのは、密着・毛穴カバー(※3)・キープ力に着目したベースメイクシリーズ。メイク前から仕上げまで段階的に重ねることで、崩れにくい肌へ導きます。

【STEP1】化粧ノリロック



ミネラル温泉水(※4)配合のミストが肌を整え、うるおいを与えながら自然なツヤ感をプラス。メイク前後の使用で乾燥対策にも◎。

【STEP2】ふわ肌ロック



微細パウダーが皮脂を抑え(※3)、毛穴や凹凸をカバー(※3)。均一に広がる設計で、ふんわりなめらかな仕上がりに。

【STEP3】崩れロック



霧状フィクサーがメイクをコーティングし、サラッとした仕上がりをキープ。密着感を高め、長時間崩れにくい肌へ導きます。

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プロ発想のメイクメソッドにも注目

ジョンセンムル独自の「WET＆DRY LOCK METHOD」により、重ねるほど密着感が高まるのが特徴。

ミストとパウダーを組み合わせることで、プロ仕上げのような透明感のある肌を演出できます。

また、メイク直しや部分使いのテクニックも充実しており、日中の崩れやすい部分にも対応。忙しい日常でも簡単に取り入れられるのが嬉しいポイントです。

商品情報

■JUNGSAEMMOOLベースメイク3アイテム（ミスト／フェイスパウダー／フィクサー）

発売日：2026年4月18日(土)(※1)先行販売

販売場所：全国のロフト・PLAZA・アットコスメ(※2)

(※1)店頭出荷日となり、購入可能日は各店舗により異なります。(※2)一部店舗では取り扱いがない場合があります。(※3)メイクアップ効果による (※4)温泉水（整肌成分）

夏メイクをもっと快適に♡

ジョンセンムルの新作ベースメイクは、メイク前から仕上げまでしっかりロックすることで、夏のメイク崩れに悩む方にぴったりのアイテム♡軽やかな使い心地とプロ発想の仕上がりで、暑い季節でも自信の持てる美肌をキープできます。毎日のメイクに取り入れて、崩れ知らずの快適な夏を楽しんでみてはいかがでしょうか♪