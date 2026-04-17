【蠍座】週間タロット占い《来週：2026年4月20日〜4月26日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年4月20日〜4月26日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月13日〜4月19日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自分の良さを信頼できているでしょう』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分の良さや魅力を知っているので、トラブルなどがあってもあまり悩まずにいられるでしょう。外野の声をある程度無視できます。仕事や公の場では周囲の人達がバタバタしていて、その頑張りに好感が持てるでしょう。お気に入りの人が増えていきそうです。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
相手の嫌がることを知らず知らずの内にしてしまいそうです。どれだけ好きが伝わっていても頑張り損になってしまうかも知れません。マイナスから減らしていきましょう。シングルの方は、関わる人の気持ちを察するのが上手な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の正義感が強くあまり不満を伝えてくれません。
｜時期｜
4月23日 苦手な人と関わる ／ 4月26日 嫌な変化がある
｜ラッキーアイテム｜
お出かけ用バッグ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞