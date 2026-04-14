Risa Magliの春イベント♡ランジェリーと癒しの体験空間

春のときめきを体験できる特別なイベントが登場♡Risa Magliが手がける「Golden Bunny Garden」は、ランジェリーと香り、体験が融合した新感覚イベントです。うさぎが導く“ときめき”の世界で、自分らしさと出会うひととき。日常を少しだけ特別にしてくれる春イベントをチェックしてみてください♪

世界観に浸る体験型イベント♡

店内は“春の庭”をテーマにした幻想的な空間に。

Bunny fortune

Bunny Stamp

Bunny Fortune（おみくじ）、Bunny Stamp（スタンプラリー）、Secret Bunny（隠れうさぎ探し）など、参加型コンテンツが充実しています。

カラフルなFortuneカードやスタンプ特典も用意され、訪れるだけで楽しい仕掛けが満載です。※数量限定／無くなり次第終了

LILY BROWN×Crocsで楽しむ春夏♡華やか別注クロッグ特集

春ランジェリー全ラインナップ♡

ラーレ・ブラ

ラーレ・カップ付きキャミソール

ダニエラ・キャミソール

第一弾：アントーニア・マキシワンピース

第1弾はラーレ（ブラ3,650～4,180円、カップ付きキャミ6,160円）、ダニエラ（キャミ8,800円）、アントーニア（マキシワンピース8,800円）。

第2弾：マルレーン ・ブラ

第2弾：フェナ・カーディガン

第2弾：フェナ・ブラ

第2弾はマルレーン（ブラ5,170～5,830円、ショーツ3,190円）、フェナ（カーディガン8,800円、ブラ3,850～4,510円）。

第3弾：イルメラ・ブラ

第3弾：カタリーナ・スリップ

第3弾はイルメラ（ブラ3,850～4,510円）、カタリーナ（スリップ9,790円）。多彩なアイテムで春コーデを楽しめます。

ノベルティ＆開催情報♡

スキンパフューム ミニサイズ

税込14,300円以上の購入で、Velvet Bunnyのアイテムをプレゼント。第1弾はスキンパフューム、第2弾はハンドセラム、第3弾はヴィーガンリップが登場。

ハンドセラム

ヴィーガンリップ

開催は第1弾（4/1～4/14）、第2弾（4/15～4/27）、第3弾（4/28～5/10）。

※数量限定

自分を好きになる春へ

Risa Magliの春イベントは、“かわいい”を通して自分自身を大切にする時間を届けてくれる特別な空間♡ランジェリーや香り、体験を通して、新しい自分と出会えるチャンスです。

この春は、自分のためのときめきを見つけてみてください♪