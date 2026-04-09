【珈琲館の創業祭】焼き立てのホットケーキが″3日間限定″で200円引き。590円から楽しめるよ《4月12日まで》

「珈琲館」と「珈琲館 蔵」は、2026年4月10日から12日まで「創業祭」を開催し、「トラディショナル・ホットケーキ」2枚を200円引きで提供します。

いちごトッピングのホットケーキも対象

珈琲館の「トラディショナル・ホットケーキ」は、オーダーを受けてから専用の銅板で丁寧に手焼きし、外はカリッと香ばしく、中はふっくらしっとりとした食感に焼き上げています。

創業祭では、この「トラディショナル・ホットケーキ」5種類が200円引きの特別価格で味わえます。

・トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き（2枚）

珈琲館ブランドで人気ナンバー1のメニュー。バターとホイップクリームのシンプルなトッピングで、ホットケーキ本来の味を楽しめます。

価格は単品790円のところ、590円に。

・苺のホットケーキ 〜まろやか苺ミルククリーム〜（2枚）

トロッとなめらかな苺クリームとフレッシュな苺をトッピングした春限定メニュー。つぶした苺と練乳を使った苺クリームの果実感を味わって。

価格は単品1330円のところ、1130円に。

・トラディショナル・ホットケーキ 北海道小豆&抹茶アイス（2枚）

価格は単品890円のところ、690円に。

・トラディショナル・ホットケーキ バニラアイス＆チョコクリーム（2枚）

価格は単品890円のところ、690円に。

・トラディショナル・ホットケーキ 丸ごと苺ソース&ホイップクリーム（2枚）

価格は単品890円のところ、690円に。

コーヒーでホットケーキをより美味しく。

「トラディショナル・ホットケーキ ホイップクリーム付き」と一緒に注文するなら「マンデリンG-1」と「炭火珈琲」がおすすめです。

「マンデリンG-1」は、バタートーストのような濃厚なコクと苦味が特長の、希少価値が高いコーヒーです。コーヒーの苦味がホットケーキの香ばしさを引き立ててくれます。

「炭火珈琲」は、国産備長炭で焙煎しており、香ばしく、コクと苦味の中にもキレがあるコーヒーです。ホットケーキの甘みを引き立てつつ、すっきりとした後味で口の中をリセットしてくれます。

店舗により価格が異なる場合があります。

テイクアウトとモーニングメニュー、トラディショナル・ホットケーキ（1枚）」は、割引きの対象外です。

また、デリバリーサービスでの注文も対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部