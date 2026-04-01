新設された循環線、そのルートとは

広島電鉄で2026年3月28日、新系統「循環線」としてL系統が新設され、広島本社前電停で出発式が開催されました。2003（平成15）年に7号線横川―広島港が開設されて以来の新系統です。

【貴重すぎる電車…】これが「循環線」開業日の熱狂です！（写真）

今回新設された「循環線」は広電本社前電停を運行の起点として、八丁堀・紙屋町方面の都心部や比治山下など5号線沿線（皆実線）を乗り換えなしで移動できる約7kmのルートです。「内回り」「外回り」の電車が設定されています。

2025年8月に開業した「駅前大橋ルート」への新線切り替えにより廃止される予定だった的場町と段原一丁目電停を経由し、稲荷町で駅前大橋ルートを横切り、21の電停を約45分かけて周回します。なお広島駅へは乗り入れません。

従来のように数字での系統名ではなく、環状を表す「LOOP」の頭文字「L」が系統名に使われます。ラインカラーは「紫」が採用されました。

実は68年ぶりの復活 同じ電停を2回停車!?

路面電車では比較的珍しい循環式路線の新設ですが、実は広島電鉄としては1958（昭和33）年4月1日から同年5月20日まで、広島平和公園や広島城などが会場となった広島復興大博覧会の折にアクセス線として循環線を開設した経緯があります。そのときは一時的でしたが、実に68年ぶりに循環線が復活する形となりました。

当時は循環線にすべく、宇品線の皆実町六丁目電停から皆実線（比治山線）の皆実町六丁目電停へ乗り入れるために接続する交差点を左折する軌道を敷設しました。その後は回送電車や業務車のみが走っていましたが、今回、営業線として復活。路線の違う2つの「皆実町六丁目」電停に停車する珍風景も見どころのひとつになりました。

ちなみに路線図では一つの電停として表されており、全21電停にも重複してカウントはされていません。

ただ、今回の循環線の運行本数は内回りが平日で15本、外回りが13本、これが休日になるとそれぞれ8本、7本という少なさです。しかも始発は9時台、終電は16時台と通勤通学時間帯をあえて避けた日中のみの運行。何のために走らせるのかと疑ってしまいそうなダイヤ設定はなぜでしょうか。

住民の声と、広電の思惑が生んだ循環線

広島電鉄によると、循環線の開業の背景には、沿線町内会の強い要望があったといいます。



関係者が見送る中、内回り営業一番列車が出発した。広電本社前（坪内政美撮影）。



前述のとおり2025年8月の駅前大橋ルート開業にあたっては、計画中の2013年の段階で、旧線となるルートの電停は「猿猴橋」とともに「的場町」「段原一丁目」電停も廃止対象となっていました。救済処置として代替路線バスも提案されたものの、八丁堀や紙屋町といった繁華街に行くのには乗り換えが必要になることから、2014年3月には両町内会が電停存続の要望書を提出。これが循環線開設のきっかけになったといいます。

とはいえ、朝夕の通勤時間帯には超過密ダイヤ状態となっている宮島・宇品線などのいわゆる本線に、循環線がさらに乗り入れるとなると運行に支障が出る可能性がありました。このため日中のみの運行となったのですが、住民の要望であった繁華街への直通電車の運行を優先させた結果だといいます。今後、利用状況などをみて、増便、運行時間の見直しが行われる可能性もあると筆者（坪内政美）は思います。

もう一つ、循環線には旧型電車、いわゆるレトロ電車の活用の場を用意する目的もあるといいます。

広電では最新連接車5200形や1000形の登場により、従来の「単車」は活躍の場を失いつつあります。しかし、それら単車のなかにはシックなレトロ電車があり、「走る鉄道博物館」といわれるほど。

もと元神戸市電の570形や1150形、西鉄北九州市内線で活躍した600形、もと京都市電の1900形、もと大阪市電の750・900形など、昭和の時代に他都市で廃止された電車が広電には集まってきています。また、1942年に製造され45年に広島で原子爆弾の被害にあいながら、いまも現役の650形「被爆電車」2両など、多くの貴重な車両を保有しています。

これらはイベント時だけでなく、主に朝夕の通勤通学時にも登板されていますが、連接車に比べて輸送人員が少なく、低床式ではないので利用者からは敬遠されがちです。しかしながら、これらの車両は広島にとって大きな観光資源になっています。

そこで、新たな循環線を主な活躍の場として用意し、市街地を周回する観光電車としての役割を持たせる目的もあるといいます。

実際に5月からは、これらレトロ電車の運用をホームページで公表する取り組みが予定されています。住民の声で生まれた「新・循環線」は、ファンにとっても目が離せない路線になるのでしょうか。