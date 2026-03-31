「自分もつい使いがちで、同世代でもよく見る」。41歳女性が考える「おばさんっぽいLINE」
ネット上で話題になることが多い「おばさんLINE」。できることなら「おばさんっぽい」とは思われたくないですが、実際のところどのような特徴があるのでしょうか。
All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、北海道在住・41歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
在住：北海道
同居者：自分、夫、子ども3人
職業：専業主婦
世帯収入：夫600万円
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンには「あまり知られていないキャラクターやペットの写真が大きく写っているもの」といったものがあるとのこと。お気に入りのキャラクターやかわいらしいペットはついアイコンにしたくなりますが、年齢を感じさせる原因になることもあるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字の使い方を聞いたところ、「ニコニコ、キラキラ、汗の絵文字。自分もつい使いがちで、同世代の人もよく使う」と回答。忙しい日々の中、「定番」の絵文字を繰り返し使っている人も多いはず。しかし、使い過ぎには注意してもよいかもしれません。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「『！』『？』の多用、文末に必ず絵文字を入れているとそう思う。自分の世代では当たり前でしたが、娘たちは文字だけだったりするので、自分に近いLINEはおばさんぽいということになると感じます」と話しています。感情表現をしっかりと盛り込もうとした結果、おばさんに見える文面になってしまうこともあるようです。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ「言葉が優しい。絵文字やスタンプを連打することなく、用件がわかりやすい。個性を出されすぎても引くし、あまりにシンプルなのは気を使われていないように思うので、どちらかというと程々におばさんぽいLINEが安心するとも思う」といった声が。温かい印象があり、分かりやすい文章が好印象につながるのかもしれません。
さらに、回答者がLINEを使う際に気を付けているポイントとしては、「若い人にはシンプルめなLINEにする。絵文字を多用しない。娘たちには同じテンションで返すようにしている（絵文字なし、本当に用件だけ）。スタンプを送ってから文章というパターンも避けたり、既読をつけたらなるべく早く返信している」といった工夫があるとのことです。
いかがでしたか。私もやってしまっているかも……。そんな風に不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさんに見えるかどうか」、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、頭の片隅に置くくらいで、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれませんね。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は「おばさんLINE」についてのアンケート調査を実施。その中から、北海道在住・41歳女性が「おばさん」と感じるLINEのアイコンや文面の特徴について紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：41歳女性
在住：北海道
同居者：自分、夫、子ども3人
職業：専業主婦
世帯収入：夫600万円
「おばさんLINE」と思われるアイコン・絵文字とは？「おばさん」を感じてしまうLINEには、どのような共通点があるのでしょうか。まずはアイコンと絵文字の使い方について聞いてみました。
回答者が「おばさん」と感じるLINEのアイコンには「あまり知られていないキャラクターやペットの写真が大きく写っているもの」といったものがあるとのこと。お気に入りのキャラクターやかわいらしいペットはついアイコンにしたくなりますが、年齢を感じさせる原因になることもあるようです。
さらに、「おばさんぽい」と感じるLINEの絵文字の使い方を聞いたところ、「ニコニコ、キラキラ、汗の絵文字。自分もつい使いがちで、同世代の人もよく使う」と回答。忙しい日々の中、「定番」の絵文字を繰り返し使っている人も多いはず。しかし、使い過ぎには注意してもよいかもしれません。
「おばさんぽい」と感じる文面の特徴については、「『！』『？』の多用、文末に必ず絵文字を入れているとそう思う。自分の世代では当たり前でしたが、娘たちは文字だけだったりするので、自分に近いLINEはおばさんぽいということになると感じます」と話しています。感情表現をしっかりと盛り込もうとした結果、おばさんに見える文面になってしまうこともあるようです。
何が重要？ 好印象なLINEの特徴はでは、反対にどのようなLINEであれば印象がよく見えるのでしょうか。
回答者に「他の人から届いたら『印象がよい』と感じるLINEの文章の特徴」を聞いてみたところ「言葉が優しい。絵文字やスタンプを連打することなく、用件がわかりやすい。個性を出されすぎても引くし、あまりにシンプルなのは気を使われていないように思うので、どちらかというと程々におばさんぽいLINEが安心するとも思う」といった声が。温かい印象があり、分かりやすい文章が好印象につながるのかもしれません。
さらに、回答者がLINEを使う際に気を付けているポイントとしては、「若い人にはシンプルめなLINEにする。絵文字を多用しない。娘たちには同じテンションで返すようにしている（絵文字なし、本当に用件だけ）。スタンプを送ってから文章というパターンも避けたり、既読をつけたらなるべく早く返信している」といった工夫があるとのことです。
いかがでしたか。私もやってしまっているかも……。そんな風に不安を感じた人もいるかもしれません。とはいえ、「おばさんに見えるかどうか」、気にし過ぎても疲れてしまうもの。あまり重く考え過ぎず、頭の片隅に置くくらいで、健康的にLINEを使っていけるとよいのかもしれませんね。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)