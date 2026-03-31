「ボクシング・ＷＢＣ世界バンタム級挑戦者決定戦」（４月１１日、両国国技館）

ＷＢＣ、ＷＢＡ世界バンタム級２位の那須川天心（２７）＝帝拳＝が３１日、東京都新宿区の所属ジムで公開練習を行った。昨年１１月に喫したプロ初黒星から５カ月ぶりの再起戦で、ＷＢＣ同級１位で元世界２階級制覇王者のフアンフランシスコ・エストラダ（３５）＝メキシコ＝と対戦する。「（相手は）何でもできるし一筋縄ではいかない。いろいろパターンを出していかないと勝てない相手。自分の気持ちや、持っているものを全てぶつけてＫＯしたい」と久々にＫＯ宣言も飛び出し、「前回の自分に対する不満やムカつくことをたくさん感じているので、全面的に出していければいい」とフラストレーションを燃料に変えた。

昨年１１月、ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦で井上拓真（３０）＝大橋＝に判定負けし、プロ格闘技５５戦目にして初黒星を喫した。その後、年明けからはかつてキック時代から指導を受けていた帝拳ジム出身の葛西裕一トレーナーのＧＬＯＶＥＳジムに通い、父・那須川弘幸さんが代表を務めるＴＥＰＰＥＮジムにも顔を出すなど原点回帰。「葛西さんにミットを持ってもらったり、自分が元々持っていたものをさらに磨いてきた。（葛西トレーナーは）“こうあるべき”ってものがない教え方。漫画みたいなワードセンスで、必殺技を教えてくれるような感覚」と明かし、「最近でいうと『１０センチの爆弾』ですね。どういう意味？それは試合を見ればわかる（笑）。なんか変なことを言われたら、いつでも爆弾を爆発させますよ。くれぐれも気をつけてください」と予告した。

この日の公開練習でもミットを持った葛西氏は「アイツ、“１０ｃｍの爆弾”って言っちゃったんですけど（笑）。ボクサーなら当たり前。井上チャンピオンもそうだが、世界王者になる人たちはここ（近距離）は強いんですよ。目の前のショートで倒せるパンチを持っている選手が世界で名を馳せるので、マストでやろうかなと」と補足し、「自分なりの帝拳のボクシングの打ち方（を教えている）。ショートのパンチで仕留められるようにしている」と明かした。

再起戦でいきなり実績のある元世界王者との激突となるが、勝てば王者・井上拓真に再挑戦する道も開ける。天心は「絶対もう負けたくないし、ギリギリの状況にいる」と心境を明かし、久々のＫＯ宣言の真意については「（最近の試合は）相手を仕留めに行く心構えがなかった。ゲームをつくるイメージでずっとやっていたので、そうじゃなく、１人の男（として）狩りに行くというか。今、近寄られたら手が出るんじゃないか。そのくらいの心意気なので、ぜひ皆さん近寄ってみてください」と、笑いながらもいつになく殺気を漂わせた。