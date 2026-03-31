この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「フードデリバリーの自転車配達員は嫌われがち？なぜ5年以上も自転車で稼働しているのか」を公開した。動画では、自転車配達員に対する世間の批判的な声に触れつつ、自身が自転車での稼働を選ぶ理由と背景を語っている。



動画の冒頭、レクター氏はSNSや自身のコメント欄で「自転車で配達している意味がガチでわからない」といった批判が定期的に寄せられる現状を指摘した。こうした声に対し、「なぜわざわざ自転車配達員の悪口を言うのか」と疑問を呈し、一部のバイクや軽貨物配達員が自身より稼ぎの少ない自転車配達員を見下し、マウントを取っているのではないかと推測。「人それぞれ事情がある」と述べ、他者の稼働スタイルを外見だけで批判する風潮に苦言を呈した。



続いて、自身が自転車で稼働する3つの理由を解説。1つ目は「スキマ時間にしか配達していないから」とし、副業として短時間稼働するため、バイクを購入・維持するコストが割に合わないと説明した。2つ目は「維持費がほとんどかからないから」。点検などを含めても年間数千円で済み、自身の住むマンションの駐輪場の心配もない点をメリットとして挙げた。3つ目は「運動になるから」とし、パニック障害を患っている経験から、自転車での運動は極端な負荷がなくメンタルヘルスにも良い影響を与えていると明かした。



また、「遅い」というクレームについては「一度もない」と断言。長距離案件を受けず、土地勘を活かして配達しているため、渋滞の影響も受けにくいと説明した。



注文者目線でも「フードデリバリーのお届け時間はあくまで目安」と語り、多少の遅れは仕方ないと自身の見解を示したレクター氏。「副業配達員には自転車が理にかなっている」と、自身の稼働スタイルへの自信を見せて動画を締めくくった。