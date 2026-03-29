「開幕2戦連発エグ過ぎる」中堅右へ運ぶ“豪快アーチ”に「これだよ…これが村上宗隆…」「さすがに震えた」

村上宗隆が開幕から2試合連発のアーチだ(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月28日、ブルワーズとの開幕第2戦に「4番・一塁」で先発出場し、4点ビハインドの4回に2試合連発となる2号ソロを放った。

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開幕戦では大量ビハインドの中、9回にメジャー初安打初本塁打を放った村上。1日挟んで行われた第2戦でも中堅右へと運んだ。第1打席では四球で出塁している。

SNS上のファンからは「村上宗隆さんのホームランで起床する朝だ。 素晴らしすぎる」「村上きたあああああああああ 開幕2戦連発エグ過ぎる」「2試合連続か… さすがに震えた。これだよ…これが村上宗隆…」「ムネぶち込んだー 2試合連続！！」と、続々と反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]