【茨城県の人気日帰り温泉】「ほっとパーク鉾田」は2種類の天然温泉と炭酸泉が楽しめる。お風呂以外も充実
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、茨城県で人気の施設「ほっとパーク鉾田」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「天然温泉の質が非常に高く、特に炭酸浴や露天風呂でのリラックス効果を実感できる」
「温泉だけでなくプールやパークゴルフ、バーベキュー施設まで揃っているため、一日中楽しめる」
「スタッフの対応が親切で、アットホームな雰囲気がある」
▼アクセス
所在地：茨城県鉾田市当間220
アクセス：常磐自動車道「千代田石岡IC」出口から40分〜50分。鹿島臨海鉄道大洗鹿島線『新鉾田駅』下車、関鉄グリーンバス【かしてつバス 鉾田方面】『ほっとパーク鉾田入口』停留所下車、徒歩5分
▼料金
（※お風呂のみ利用の場合）午前10時〜午後5時の間に受付：850円
午後5時〜午後8時30分の間に受付：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、茨城県で人気の施設「ほっとパーク鉾田」です。
「ほっとパーク鉾田」は2種類の天然温泉を楽しめる「2種類の天然温泉と炭酸浴」を楽しめるのが最大の特徴です。温水プールやスライダー、トレーニングルームも完備されており、健康づくりに最適な環境が整っています。館内には「レストランサルビア」や特産品売店コーナーもそろっています。
「ほっとパーク鉾田」の口コミは？「ほっとパーク鉾田」には以下のような口コミが寄せられています。
「天然温泉の質が非常に高く、特に炭酸浴や露天風呂でのリラックス効果を実感できる」
「温泉だけでなくプールやパークゴルフ、バーベキュー施設まで揃っているため、一日中楽しめる」
「スタッフの対応が親切で、アットホームな雰囲気がある」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：茨城県鉾田市当間220
アクセス：常磐自動車道「千代田石岡IC」出口から40分〜50分。鹿島臨海鉄道大洗鹿島線『新鉾田駅』下車、関鉄グリーンバス【かしてつバス 鉾田方面】『ほっとパーク鉾田入口』停留所下車、徒歩5分
▼料金
（※お風呂のみ利用の場合）午前10時〜午後5時の間に受付：850円
午後5時〜午後8時30分の間に受付：950円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)