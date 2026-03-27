宇部市のときわ動物園でシロテテナガザル1頭が展示エリアから一時逃げ出す
宇部市のときわ動物園で26日、人気者のシロテテナガザル1頭が一時、展示エリアから逃げ出しました。
苦手なはずの水路を通って外に出ていて、園は再発防止策の検討に乗り出しています。
（大坪記者）
「ときわ動物園はシロテテナガザルの移動などのため、きょうは一部の動物が見られなくなっており、通常の入り口も閉鎖されている」
ときわ動物園は現在、シロテテナガザルを含む「アジアの森林ゾーン」を閉鎖していて、来園者は臨時のエントランスから入っています。
その場にいた職員1人に抱きつき、顔に擦り傷を負わせた後、1分後には展示エリアに戻りました。
ときわ動物園では、水を恐れるシロテテナガザルの習性を活かし、柵ではなく、水路で展示エリアと人の通路を仕切っています。
この水路、幅は4mあり、最も深い所で水深は80cmほど。
しかし26日は、この水路を通って逃げ出したということです。
（ときわ動物園・多々良成紀園長）
「水堀の構造をもうちょっと深くするとか、修正を加えれば（動物が）出ないようになるとか、いろいろな機関と相談しながら対策を検討しているところ」
ときわ動物園では、水路をより深くする工事も含め、再発防止策を検討。シロテテナガザルは当面の間、展示が見送られます。