宇部市のときわ動物園で26日、人気者のシロテテナガザル1頭が一時、展示エリアから逃げ出しました。



苦手なはずの水路を通って外に出ていて、園は再発防止策の検討に乗り出しています。



（大坪記者）

「ときわ動物園はシロテテナガザルの移動などのため、きょうは一部の動物が見られなくなっており、通常の入り口も閉鎖されている」



ときわ動物園は現在、シロテテナガザルを含む「アジアの森林ゾーン」を閉鎖していて、来園者は臨時のエントランスから入っています。





園によりますと、26日午後3時ごろ、オスのシロテテナガザル1頭が展示エリアから人の通路に出てきたということです。その場にいた職員1人に抱きつき、顔に擦り傷を負わせた後、1分後には展示エリアに戻りました。ときわ動物園では、水を恐れるシロテテナガザルの習性を活かし、柵ではなく、水路で展示エリアと人の通路を仕切っています。この水路、幅は4mあり、最も深い所で水深は80cmほど。しかし26日は、この水路を通って逃げ出したということです。（ときわ動物園・多々良成紀園長）「水堀の構造をもうちょっと深くするとか、修正を加えれば（動物が）出ないようになるとか、いろいろな機関と相談しながら対策を検討しているところ」ときわ動物園では、水路をより深くする工事も含め、再発防止策を検討。シロテテナガザルは当面の間、展示が見送られます。