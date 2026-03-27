3月27日に最終回を迎えたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』。放送当日、庄田多吉役の濱正悟と松野司之介役の岡部たかしがそれぞれInstagramを更新し、撮影を振り返る投稿を行った。

参考：『ばけばけ』全話が愛おしく思い出したくなる最終回 髙石あかりの名演をずっと忘れない

濱正悟の投稿では、墓地を背景にサワ役の円井わんと並んだ2ショットのほか、晴れやかな笑顔を見せるソロショットが収められている。キャプションには「庄田として、おサワさんや皆んなと、愛おしくスバラシな時を過ごせて、ほんとにほんとに多吉な日々でした。ありがとうございました！！！ Bakebake will be with you.」とドラマの世界観に寄り添ったコメントが綴られた。

岡部は、松江の縁側のセットで、ヘブン役のトミー・バストウ、フミ役の池脇千鶴、トキ役の髙石あかり、そして子役らとともに花束を手にした衣装姿の集合写真を投稿。キャプションでは「わしは今テレビの前で立ちつくしちょります 嗚呼終わった」と放送を見届けた心境、そして「生活しちょるとなにかとうらめしいこと、転んだりすることあるじゃろう、そげじゃがわしは皆さまが日々ちょっとしたことで笑ったりすばらしがようけ訪れることほんに願っちょりますけん」と視聴者への感謝のメッセージが記されている。

ほかにも、池脇千鶴や小日向文世らとの写真、さらに劇中のシーンを描いたイラストの写真も投稿されている。（文＝リアルサウンド編集部）