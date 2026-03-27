週末の予定に迷ったらコレ！大阪のイオンモールで開催されるおすすめ春休みイベント9選[2026年3月28日〜29日]
春休み真っ最中の今週末は各地でイベントが盛りだくさん！今回は2026年3月28日(土)〜29日(日)に大阪のイオンモールで開催されるおすすめイベントを開催日順にご紹介！
【画像】よしもと芸人の着ぐるみが登場するスペシャルイベント
■からあげ祭 (イオンモール堺北花田 / 3月27日〜29日)
全国各地で愛されるからあげの名店が集まるグルメイベント。「花よりからあげ」を合言葉に、「今いちばん好きな一杯＝推しのからあげ」を見つけることをテーマに開催される。会場には、定番のしょう油や塩から、スパイス系などの変わり種まで、バラエティ豊富なからあげが店先に並ぶ。ひと品300円から気軽に楽しめ、食べ比べをしながらお気に入りを探せる。さらに、3月28日(土)・29日(日)はSNSで話題の「映えクレープ」をプロデュースしている、YouTuberのらゆまさんも会場に訪れる。
【からあげ祭】イオンモール堺北花田 1F屋外広場(GODIVA横出口すぐ) / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年3月27日(金)〜29日(日) / 11:00〜18:00 / 小雨決行、荒天中止
■名探偵プリキュア！ショー (イオンモール鶴見緑地 / 3月28日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが大活躍するステージをみんなで応援しながら楽しめる。ショー終了後にグータッチ会も開催される。
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月28日(土) / (1)10:30〜、(2)14:00〜 / 1回目観覧のみ9:45〜9:58に立体駐車場5F 32番出入口より3F サンシャインコートへ先行入場。2回目観覧には1人につき1枚整理券が必要。当日9:00より立体駐車場5F 32番出入口にて整理券を配布(先着300人、代表者1人につき4枚まで)
■それいけ！アンパンマン ショー (イオンモール堺鉄砲町 / 3月28日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月28日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より赤レンガ広場入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■大阪エヴェッサ 公式ガールズパフォーマンスユニット「BT」 (イオンモール四條畷 / 3月28日)
プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の1部に所属するプロクラブ、大阪エヴェッサの公式パフォーマンスユニット「BT」によるダンスパフォーマンスと体験会。大阪エヴェッサの設立以来、チームの成功を支えてきた「BT」の迫力あるアクションと、エネルギッシュなパフォーマンスを間近で見ることができる。
【大阪エヴェッサ 公式ガールズパフォーマンスユニット「BT」】イオンモール四條畷 1Fノースコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月28日(土) / (1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より赤レンガ広場入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■LaQであそぼう！LaQハカセ シルバーがやってくる！ (イオンモール茨木 / 3月28日・29日)
作り方を見ながら簡単にLaQの立体モデルを作れる無料体験イベント。15分から30分ほどで手のひらサイズのモデルを完成させることができ、完成した作品はそのまま持ち帰れる。また、当日LaQを購入した人には特典が用意されている。1000円以上の購入には非売品キットをプレゼント、3000円以上の購入で、LaQハカセがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！LaQハカセ シルバーがやってくる！】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年3月28日(土) ・29日(日) / 10:00〜18:00(最終受付17:30) / イオンモールアプリキッズクラブ会員にLaQステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
■LaQであそぼう！LaQハカセオレンジがやってくる！ (イオンモール堺北花田 / 3月28日・29日)
作り方を見ながら簡単にLaQの立体モデルを作れる無料体験イベント。15分から30分ほどで手のひらサイズのモデルを完成させることができ、完成した作品はそのまま持ち帰れる。また、当日LaQを購入した人には特典が用意されている。1000円以上の購入には非売品キットをプレゼント、3000円以上の購入で、LaQハカセがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！LaQハカセオレンジがやってくる！】イオンモール堺北花田 1Fノースコート / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年3月28日(土) ・29日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:30)
■名探偵プリキュア！ショー (イオンモール堺鉄砲町 / 3月29日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが元気いっぱいに大活躍するステージショーを楽しめる。ショー終了後にはハイタッチ会も開催される。
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月29日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧には整理券が必要。当日9:30より赤レンガ入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■鶴見区音楽団 イオンモール鶴見緑地リニューアル記念コンサート (イオンモール鶴見緑地 / 3月29日)
大阪市の鶴見区を拠点に活動する地域密着型の吹奏楽団、鶴見区音楽団がイオンモール鶴見緑地のリニューアル記念イベントに登場。リニューアルグランドオープンを祝して、華やかなセレブレーション要素を取り入れた楽曲や春にちなんだ曲を披露する。12時の公演では「愛をこめて花束を」や「ディズニーランド・セレブレーション」など、14時の公演では「アイドル」や嵐のメドレーなど、各回5曲ずつの演奏を行う。
【鶴見区音楽団 イオンモール鶴見緑地リニューアル記念コンサート】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月29日(日) / (1)12:00〜、(2)14:00〜
■よしもと人気芸人着ぐるみグリーティング (イオンモール大日 / 3月29日)
よしもとの人気芸人をイメージした着ぐるみが2体登場するスペシャルイベント。どの芸人の着ぐるみが来るかは当日までのお楽しみ。一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりして楽しいひとときを過ごせる。
【よしもと人気芸人着ぐるみグリーティング】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年3月29日(日) / (1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)16:00〜
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【画像】よしもと芸人の着ぐるみが登場するスペシャルイベント
■からあげ祭 (イオンモール堺北花田 / 3月27日〜29日)
全国各地で愛されるからあげの名店が集まるグルメイベント。「花よりからあげ」を合言葉に、「今いちばん好きな一杯＝推しのからあげ」を見つけることをテーマに開催される。会場には、定番のしょう油や塩から、スパイス系などの変わり種まで、バラエティ豊富なからあげが店先に並ぶ。ひと品300円から気軽に楽しめ、食べ比べをしながらお気に入りを探せる。さらに、3月28日(土)・29日(日)はSNSで話題の「映えクレープ」をプロデュースしている、YouTuberのらゆまさんも会場に訪れる。
■名探偵プリキュア！ショー (イオンモール鶴見緑地 / 3月28日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが大活躍するステージをみんなで応援しながら楽しめる。ショー終了後にグータッチ会も開催される。
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月28日(土) / (1)10:30〜、(2)14:00〜 / 1回目観覧のみ9:45〜9:58に立体駐車場5F 32番出入口より3F サンシャインコートへ先行入場。2回目観覧には1人につき1枚整理券が必要。当日9:00より立体駐車場5F 32番出入口にて整理券を配布(先着300人、代表者1人につき4枚まで)
■それいけ！アンパンマン ショー (イオンモール堺鉄砲町 / 3月28日)
アンパンマン、しょくぱんまん、カレーパンマンは、ばいきんまんから取り返したサンドイッチを届けにピクニックへ向かいます。しかし途中で道に迷い、しょくぱんまんとカレーパンマンはケンカをしてしまいます。そのころ、ばいきんまんはアンパンマンたちに仕返しするためになにやら作戦を思いついたようです。ばいきんまんの作戦とはいったい？そしてしょくぱんまんとカレーパンマンは仲直りできるのでしょうか？
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月28日(土) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より赤レンガ広場入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■大阪エヴェッサ 公式ガールズパフォーマンスユニット「BT」 (イオンモール四條畷 / 3月28日)
プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」の1部に所属するプロクラブ、大阪エヴェッサの公式パフォーマンスユニット「BT」によるダンスパフォーマンスと体験会。大阪エヴェッサの設立以来、チームの成功を支えてきた「BT」の迫力あるアクションと、エネルギッシュなパフォーマンスを間近で見ることができる。
【大阪エヴェッサ 公式ガールズパフォーマンスユニット「BT」】イオンモール四條畷 1Fノースコート / 大阪府四條畷市砂4-3-2 / 2026年3月28日(土) / (1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)15:00〜 / 観覧無料。観覧には整理券が必要。当日9:00より赤レンガ広場入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■LaQであそぼう！LaQハカセ シルバーがやってくる！ (イオンモール茨木 / 3月28日・29日)
作り方を見ながら簡単にLaQの立体モデルを作れる無料体験イベント。15分から30分ほどで手のひらサイズのモデルを完成させることができ、完成した作品はそのまま持ち帰れる。また、当日LaQを購入した人には特典が用意されている。1000円以上の購入には非売品キットをプレゼント、3000円以上の購入で、LaQハカセがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！LaQハカセ シルバーがやってくる！】イオンモール茨木 1F ジョイプラザ / 大阪府茨木市松ヶ本町8-30 / 2026年3月28日(土) ・29日(日) / 10:00〜18:00(最終受付17:30) / イオンモールアプリキッズクラブ会員にLaQステッカーをプレゼント(なくなり次第終了)
■LaQであそぼう！LaQハカセオレンジがやってくる！ (イオンモール堺北花田 / 3月28日・29日)
作り方を見ながら簡単にLaQの立体モデルを作れる無料体験イベント。15分から30分ほどで手のひらサイズのモデルを完成させることができ、完成した作品はそのまま持ち帰れる。また、当日LaQを購入した人には特典が用意されている。1000円以上の購入には非売品キットをプレゼント、3000円以上の購入で、LaQハカセがリクエストに応じてその場で作ったモデルがプレゼントされる(非売品キットはつかない)。5000円以上の購入には、LaQハカセが作った特製モデル1個と既存モデル1個がプレゼントされる。いずれもなくなり次第終了する。
【LaQであそぼう！LaQハカセオレンジがやってくる！】イオンモール堺北花田 1Fノースコート / 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 / 2026年3月28日(土) ・29日(日) / 10:00〜17:00(最終受付16:30)
■名探偵プリキュア！ショー (イオンモール堺鉄砲町 / 3月29日)
2026年2月にテレビ放送がスタートした「プリキュアシリーズ」の最新作『名探偵プリキュア！』のキャラクターショー。キュアアンサー、キュアミスティック、キュアアルカナ・シャドウが登場し、名探偵プリキュア！たちが元気いっぱいに大活躍するステージショーを楽しめる。ショー終了後にはハイタッチ会も開催される。
【名探偵プリキュア！ショー】イオンモール堺鉄砲町 1Fノースコート / 大阪府堺市堺区鉄砲町1番地 / 2026年3月29日(日) / (1)11:00〜、(2)14:00〜 / 観覧には整理券が必要。当日9:30より赤レンガ入口付近にて各回先着300人の整理券を配布(1組4人まで)
■鶴見区音楽団 イオンモール鶴見緑地リニューアル記念コンサート (イオンモール鶴見緑地 / 3月29日)
大阪市の鶴見区を拠点に活動する地域密着型の吹奏楽団、鶴見区音楽団がイオンモール鶴見緑地のリニューアル記念イベントに登場。リニューアルグランドオープンを祝して、華やかなセレブレーション要素を取り入れた楽曲や春にちなんだ曲を披露する。12時の公演では「愛をこめて花束を」や「ディズニーランド・セレブレーション」など、14時の公演では「アイドル」や嵐のメドレーなど、各回5曲ずつの演奏を行う。
【鶴見区音楽団 イオンモール鶴見緑地リニューアル記念コンサート】イオンモール鶴見緑地 3F サンシャインコート / 大阪府大阪市鶴見区鶴見4-17-1 / 2026年3月29日(日) / (1)12:00〜、(2)14:00〜
■よしもと人気芸人着ぐるみグリーティング (イオンモール大日 / 3月29日)
よしもとの人気芸人をイメージした着ぐるみが2体登場するスペシャルイベント。どの芸人の着ぐるみが来るかは当日までのお楽しみ。一緒に写真を撮ったり、触れ合ったりして楽しいひとときを過ごせる。
【よしもと人気芸人着ぐるみグリーティング】イオンモール大日 3F SHIBANIWA / 大阪府守口市大日東町1-18 / 2026年3月29日(日) / (1)11:00〜、(2)13:00〜、(3)16:00〜
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