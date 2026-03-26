BTS Jimin×LADOR♡原宿に登場！透明感あふれるヘアオイルの世界観

韓国発のヘアケアブランドLADORが、BTS Jiminを起用した特別なビジュアル広告を原宿エリアで期間限定展開♡透明感あふれる世界観とともに、新作ヘアオイル「エンジェルミュゲ」の魅力を発信しています。さらにポップアップイベントも開催され、香りや質感を実際に体感できるチャンス。今しか味わえない特別な空間に注目です♪

原宿を彩る幻想的な広告空間

2026年3月23日（月）～3月30日（月）の期間、JR原宿駅や東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内にて大規模な交通広告を展開。

柱や階段、コンコースのサイネージを活用し、ブルーを基調とした幻想的なビジュアルが広がります。

清楚でクリーンなスズランの香りをイメージした世界観と、BTS Jiminの洗練されたビジュアルが融合し、思わず足を止めたくなる空間に仕上がっています。

・期間：2026年3月23日（月）～3月30日（月）

・展開エリア：原宿エリア

・広告展開：

JR原宿駅竹下口改札内/表参道改札内：柱および階段エリア

東京メトロ明治神宮前〈原宿〉駅構内：駅コンコースに設置された柱面（サイネージ）

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。

話題のドライシャンプーに新展開♡プリュスオーの人気香りで美髪ケア

話題の新作ヘアオイル登場

パフュームヘアオイル（エンジェルミュゲ）



価格：30ml2,200円（税込）／80ml3,700円（税込）

スズランのやさしい香りがふんわりと広がるヘアオイル。上品で清潔感のある香りが髪を包み込み、日常にさりげないときめきをプラスしてくれます。

軽やかな使い心地で、ツヤのある美しい仕上がりへ導くのも魅力。香りも仕上がりも楽しみたい方にぴったりのアイテムです。

ポップアップで体感する世界観

2026年3月25日（水）～3月30日（月）の期間、@cosme TOKYOにてポップアップイベントを開催。

実際に商品を試せるだけでなく、ブランドの世界観をより深く体験できる特別な空間が広がります。

トレンドの発信地・原宿で、広告と連動した没入感のある体験を楽しめるのも今回ならではの魅力です。

香りと美しさに包まれて♡

LADORが届ける新しいヘアケア体験は、香りとビジュアルの両方で心を満たしてくれる特別なもの♡BTS Jiminの魅力とともに広がる世界観は、日常を少しだけドラマティックに彩ってくれます。

原宿を訪れた際はぜひ立ち寄って、この透明感あふれる空間と香りを体感してみてください♪