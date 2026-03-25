「讃岐×武蔵野」東西のうどんがコラボする「肉汁うどん 武讃」が3/30に東京・神保町にオープン！ 2日間限定で、ちくわ天無料のオープニングイベントも

讃岐×武蔵野のハイブリッド！ 神保町に新星「肉汁うどん 武讃」が3月30日オープン、2日間限定でちくわ天無料も

なめらかな「讃岐うどん」と、食べ応え抜群の自家製平打ち麺「武蔵野一反木麺」を一杯で同時に味わえる、進化系肉汁うどん専門店「肉汁うどん 武讃（ぶさん）」が3月30日、東京・神保町にオープンします！

看板メニューとなる具だくさんの「肉汁うどん」（990円）を核に、カレー激戦区・神保町ならではの「黒カレー肉汁うどん」（1190円）も見逃せない一品。

さらに、椎茸出汁が香る「椎茸水の肉汁うどん」（1050円）や、夜限定でタルタル唐揚げなどが付くボリューム満点の「夜のうどん定食」もラインナップ。昼夜問わず大満足のボリューム感です。

3月30日〜31日の2日間は、メイン商品注文でちくわ天1本が無料になる嬉しいオープニングイベントも開催。

ビジネスランチや仕事帰りに、新しい食感のうどんを体験してみてはいかがでしょうか。

※価格は全て税込

（以下、プレスリリースより）

【東西うどんのハイブリッド】武蔵野×讃岐の魅力を一杯に。進化系肉汁うどん専門店「肉汁うどん 武讃（ぶさん）」神保町に3月30日オープン

武蔵野うどん×讃岐うどんの魅力を融合した進化系肉汁うどん専門店。株式会社のみもの。は2026年3月30日、神保町に新ブランド「肉汁うどん 武讃（ぶさん）」をオープンします。

武蔵野うどんと讃岐うどんの魅力を掛け合わせた、新しい肉汁うどん専門店。

株式会社のみもの。（本社：東京都豊島区、代表：壬生裕文）は2026年3月30日、神保町に新ブランド 肉汁うどん 武讃（ぶさん） をオープンいたします。

本店舗は、これまで営業していたなぜ蕎麦にラー油を入れるのか。 小川町店の跡地に誕生。

業態を一新し、肉汁うどん専門店として新たにスタートします。

「肉汁うどん 武讃」とは

肉汁うどん 武讃は、武蔵野うどんと讃岐うどんという異なるローカルうどんの魅力を一杯で楽しめる ハイブリッド肉汁うどん専門店です。

・モチっとした弾力となめらかな喉ごしの讃岐うどん

・ムチっとした食べ応えの自家製“武蔵野一反木麺”（平打ち麺）

二種類の異なる食感のうどんを合わせ、肉汁うどんならではの食べ応えと満足感を追求しました。

椎茸出汁が決め手の“田舎肉汁”

武讃の肉汁は、椎茸の旨みを活かした田舎風の出汁が特徴。

椎茸の深い旨みと豚肉のコクを合わせた濃厚な肉汁が、二種類のうどんの食感をより引き立てます。

どこか懐かしく、それでいて新しい。

食べ進めるほどに味の奥行きを楽しめる一杯です。

神保町エリアならではのカレー商品

神保町エリアはカレーの名店が集まる街。

武讃では、その地域性に着想を得てカレー商品も展開します。

肉汁の旨みを活かした「黒カレー肉汁うどん」や「うどん屋のカツカレー（夜限定）」など、カレーは飲み物。×うどん専門店ならではのカレー商品を提供します。

神保町という立地

神保町は

・ビジネス街

・スポーツ用品店街

・神保町古書店街

が交差するエリア。

平日はビジネスマン、週末はスポーツ用品店や古書店巡りの来街者など、多くの人が行き交う街です。

肉汁うどん 武讃では、この街に訪れる多くの方に手軽で満足感のある一杯を提供していきます。

メニュー

グランドメニュー

・野菜も豚肉もたっぷり！肉汁うどん 990円(税込)

・辛たま肉汁うどん 1,090円(税込)

・椎茸水の肉汁うどん 1,050円(税込)

・黒カレー肉汁うどん 1,190円(税込)

など

ビジネス街でも気軽に楽しめる価格帯で提供します。

夜のうどん定食

ボリューム満点の定食にこだわりのうどんを添えた満足度の高いセット。

タルタル唐揚げや生姜焼き、厚切りとんかつなどの人気おかずとともに、しっかり食べたい夜にぴったりの定食メニューをご用意しました。

オープニングイベント開催【3月30日・31日】ちくわ天ぷら１本サービス

「肉汁うどん 武讃」オープンを記念し、2日間限定のオープニングイベントを開催予定です。

開催日

2026年3月30日（月）

2026年3月31日（火）

期間中は、メイン商品をご注文いただいたお客様を対象に、ちくわ天ぷらを1本プレゼントいたします。

ご来店いただいたお客様に、より一層お楽しみいただける特別な２日間となっております。

ぜひこの機会にご利用ください。

店舗情報

店名：肉汁うどん 武讃（ぶさん）

住所：〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-2-63

アクセス：

都営新宿線 小川町駅より徒歩5分

東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅より徒歩5分

東京メトロ半蔵門線・都営三田線 神保町駅A7出口より徒歩7分

営業時間：

11：00〜16：00（ラストオーダー15:45）

17：30〜21：15（ラストオーダー21:00）

定休日：無し

座席数：

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