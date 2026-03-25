本日3月25日（水）よる10時より最終話を放送 日本テレビ系水曜ドラマ「冬のなんかさ、春のなんかね」。

本作は、杉咲花演じる主人公・土田文菜（あやな）がこれまでに経験してきたさまざまな別れや叶わなかった恋などから、人を好きになることにどこか怖れを抱いていて、「大切な人とはつきあわないほうがいいのではないか？」「そもそも恋愛とはなんなのか？」などと逡巡しながらも前に進んでいくドラマ。

3月25日（水）放送の最終話に、主題歌「knit」を担当するHomecomingsより福富優樹（Gt.）が出演する。

Homecomingsのメンバーは畳野彩加（Vo./Gt.）と福富。これまで台湾やイギリスなどでの海外ツアーや、5度に渡る「FUJI ROCK FESTIVAL」への出演など、2012年の結成から精力的に活動を展開。日々の喪失感を柔らかい優しさで包む畳野の歌声。日常を壊れそうなほど淡く描写していくリリック。コーラスやギターの響きを目の覚めるような彩りに変える演奏。インディ、エモ、シューゲイザー、ポップスの間を率直に進みながら、聴く人の心の彼方まで届く音楽によって、オーディエンスから深く信頼されている。2018年に映画『リズと青い鳥』、2019年には映画『愛がなんだ』の主題歌を担当。2023年にはTVアニメ『君は放課後インソムニア』の主題歌を担当したほか、数多くのCMソングを手掛ける。2021年春、IRORI Recordsよりメジャーデビュー。2024年11月にMajor 3rd ALBUM『see you, frail angel. sea adore you.』をリリース。今年2月から3月にかけて全国ツアー「I’m not ok. you're not ok. and that's ok.」を行った。

今泉力哉作品ではこれまで映画『愛がなんだ』の主題歌を手がけているHomecomings。今回主題歌を決めるにあたり今泉は、Homecomingsは、恋愛にある曖昧な部分を理解してくれて、自分が言葉にできない部分を掬い取って表現してくれると思い、依頼したという。こうして出来上がった書き下ろしの「knit」は冬から春へと移りゆく季節の中で、寂しさや愛おしさが詰まった、本作に寄り添ってくれる楽曲だ。

福富は最終話のどのシーンで登場するのか？出演にあたり、福富は「撮影当日は、ステージに立ってギターを弾くのとは全然ちがった手触りの緊張にぶちあたり、うっかりその場から逃げ出してしまいそうになりましたが、現場のみなさんの本当に楽しそうに作品に向き合っている空気感に背中を押してもらいました」とコメント。文菜（杉咲花）とゆきお（成田凌）の結末、そして主題歌と合わせてお楽しみいただきたい。

本作は現在、TVerでは第1〜3・9話を見逃し配信中。番組公式ホームページ内（https://www.ntv.co.jp/fuyunonankasa/story）では、最終話のあらすじ・予告映像を公開中。

■福富優樹（Homecomings） コメント

10話というとても大事な回の、とてもたいせつな場面に出演させてもらい本当にうれしかったです。中学3年生のときに文化祭で『いちご同盟』の主役を務めた以来の演技でした。

撮影当日は、ステージに立ってギターを弾くのとは全然ちがった手触りの緊張にぶちあたり、うっかりその場から逃げ出してしまいそうになりましたが、現場のみなさんの本当に楽しそうに作品に向き合っている空気感に背中を押してもらいました。リハーサル中、多分カメラには映っていない、僕からしか見えない角度で花さんと凌さんが送ってくれたまなざしのやさしさは多分ずっと忘れないと思います。

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