そのキッチン、グレードアップさせよう！伸縮するから使い勝手が抜群の台所グッズ3選
【画像を見る】野菜、食器、水筒のふたなど、何でも◎水切れのよいステンレス製の水切りメッシュかご
日々の調理をスムーズにしてくれるキッチン道具は、忙しい私たちの心強い味方！もうちょっと使いやすくなったら…もっと収納できるスペースがあったら…そんなストレスありませんか？そこで今回は伸縮するキッチングッズを3選ご紹介します。伸縮するからピッタリフィット！伸縮するから使いやすい！そんなアイテムです。
■キッチンの引き出しに収納スペースを
山崎実業(Yamazaki) 伸縮 キッチン 引き出し 中 ラック
2,860円（税込み）
引き出し自体は大きいのに、その大きさをなかなか活かしきれないキッチンの引き出し。このラックを設置すれば、さらに収納できるスペースができます。
伸縮するので引き出しの幅に合わせることができます。引っ掛けるだけの簡単設置も嬉しいところ。引き出しを2段にできちゃうアイテムです。
■省スペースで、作業効率アップ！ シンクまわりで使えるメッシュカゴ
水切りメッシュかご
5,500円（税込み）
シンクまわりのごちゃごちゃは、この水切りカゴで解決！ 野菜のほか、水筒のふたなどの小物、ペットボトルや空き缶などの水切りに活躍し、スムーズに可動する伸縮バーでシンクの中でも外でも使用OK。作業スペースを広く使えるのに、コンパクトに収納できるのが助かります。水切れのよいステンレス製でサビにくく、食洗機で洗えるので、常に清潔に使えるのもうれしい！
POINT1 シンクの中でも外でも水切りOK！
伸縮バーを伸ばせばシンクの奥行きに合わせて架けることができ、縮めればシンクの外でしっかり自立するスタンド式のカゴに。調理や洗い物がグンとはかどります。
■洗った野菜の水切りに
■水筒のふたなど小さいものの水切りに
■洗った食器の水切りに
シンクを広く使いたいときは、バーを縮めてシンクの外に。吸水マットなどを敷けば、どこでも水切りができます。
POINT2 サッとバーを縮めてコンパクトに収納できる
伸縮バーを縮めれば、わずか幅6cmのスペースに置くことができ、じゃまになることもナシ！ 使わないときは、自立するのでシンクの脇や奥に立てて置けるほか、引き出しにも収納できます。
POINT3 水切れがいいからストレスなし
水切れのよさを追求し、こだわりの「スパークメッシュ」を採用。網目状なので、小さなカトラリーや箸置き、ペットボトルのふたなどもすき間から落ちず、イライラしません。
■さっと引き出すだけでグリルの排気口をカバー
sakuraku 排気口カバー 奥行伸縮
3,990〜4,490円（税込み）
さっと引き出すだけの奥行き伸縮のグリル排気口カバー。汚れも目立ちにくく、カラーバリエーションも5種類と豊富。また、お手入れするときは分離できるので洗いやすいのも嬉しいポイント。重たいものを置くこともでき、高さも考えられているのでコンロと干渉しません。幅60cmと75cmの2タイプ。
＊ ＊ ＊
伸縮するだけでこんなに便利。キッチンの使い勝手がよくなるだけで毎日キッチンに立つのが楽しくなりそうです。
文＝mm