『ばけばけ』に出演する「演技がうまいと思う男性俳優」ランキング！ 「小日向文世」を抑えた1位は？
怪談や異文化の出会いを背景に描かれるNHK朝ドラ『ばけばけ』。登場人物の感情や背景を丁寧に表現する俳優たちの演技にも注目が集まっています。
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、ヒロインの祖父・松野勘右衛門を演じる小日向文世さんです。武士の誇りや格を大切にする一方、高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じるヒロインで孫のトキを「おじょ（お嬢）」と呼び、かわいがるギャップが印象的。遺影で登場した際は、鋭い眼光で刀を携える写真が話題を呼び、Xで「ラストサムライ」がトレンド入りしました。
また、4月14日スタートのドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）では、主人公の父親役を演じることが発表。バイプレーヤーの名演が期待されています。
回答者からは「ひょうひょうとされていて安定感のある俳優さんです」（50代女性／北海道）、「生まれたばかりのトキを抱き上げた時の表情がグッときた」（30代女性／東京都）、「2枚目も3枚目もできる俳優さんだから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、錦織友一役を務める吉沢亮さんです。「出雲の三才人」の1人と称された西田千太郎がモデルとされており、ヒロインの夫・レフカダ・ヘブンの親友として物語を支えています。
ストイックな役作りに定評のある吉沢さんですが、病に侵された錦織を演じるために約13kg減量。せりふなしで臨んだ喀血シーンは、表情や雰囲気だけで視聴者を引き込む名演技を見せました。朝ドラ後は、7月25日から始まる主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で、歌とダンスを交えた演技に挑戦します。
回答コメントでは「静かなシーンでも目線や表情だけで人物の心情を伝える力があります」（50代男性／東京都）、「なんとも言えない気持ちを仕草や表情だけで演じているから」（40代女性／岩手県）、「演技に見惚れてしまう」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は3月9〜10日の期間、全国10〜70代の男女300人を対象に「朝ドラ『ばけばけ』（第14週〜）出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「『ばけばけ』に出演する演技がうまいと思う男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：小日向文世（松野勘右衛門）／78票
2位にランクインしたのは、ヒロインの祖父・松野勘右衛門を演じる小日向文世さんです。武士の誇りや格を大切にする一方、高石あかり（※高は、はしごだか）さん演じるヒロインで孫のトキを「おじょ（お嬢）」と呼び、かわいがるギャップが印象的。遺影で登場した際は、鋭い眼光で刀を携える写真が話題を呼び、Xで「ラストサムライ」がトレンド入りしました。
また、4月14日スタートのドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系）では、主人公の父親役を演じることが発表。バイプレーヤーの名演が期待されています。
回答者からは「ひょうひょうとされていて安定感のある俳優さんです」（50代女性／北海道）、「生まれたばかりのトキを抱き上げた時の表情がグッときた」（30代女性／東京都）、「2枚目も3枚目もできる俳優さんだから」（40代女性／兵庫県）といったコメントが寄せられています。
1位：吉沢亮（錦織友一）／112票
1位にランクインしたのは、錦織友一役を務める吉沢亮さんです。「出雲の三才人」の1人と称された西田千太郎がモデルとされており、ヒロインの夫・レフカダ・ヘブンの親友として物語を支えています。
ストイックな役作りに定評のある吉沢さんですが、病に侵された錦織を演じるために約13kg減量。せりふなしで臨んだ喀血シーンは、表情や雰囲気だけで視聴者を引き込む名演技を見せました。朝ドラ後は、7月25日から始まる主演ミュージカル『ディア・エヴァン・ハンセン』で、歌とダンスを交えた演技に挑戦します。
回答コメントでは「静かなシーンでも目線や表情だけで人物の心情を伝える力があります」（50代男性／東京都）、「なんとも言えない気持ちを仕草や表情だけで演じているから」（40代女性／岩手県）、「演技に見惚れてしまう」（20代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)