常にトレンドを生み出しているコンビニ。中でもファンの多い「コンビニスイーツ」を発売日に即行でレビュー！

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今回は本日3月24日より販売スタートした、ローソンの新作スイーツを実食。正直な感想をお届けします。

ローソンウチカフェ×人気スイーツ専門店のコラボ新作！

ローソンにて3月10日から3週連続で登場している、スイーツ好き・いちご好きから人気を集めるいちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」が監修したいちごスイーツ。

本日そのラストとなる商品が登場！ その中から今回は、「Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」を購入しました。

「ウチカフェシリーズ」で話題のスイーツを連発しているローソン。ICHIBIKOとのコラボレーションも恒例になってきましたよね。

果たして本商品の実力はいかに…！？

パッケージにはICHIBIKOのかわいいうさぎのロゴがプリントされています。

パッケージはICHIBIKOのロゴが可愛い！【コンビニ最新スイーツ正直レビュー】

価格は税込333円。

栄養成分表示を見ると、1包装で263kcalでした。

ではさっそく実食！

意外な驚きあり！

その名の通り、いちご色のクレープ生地でスポンジ生地・いちごクリーム・いちごダイス入りのいちごソースを包み、最後にクリームといちごチップを乗せた一品。

大きさは、二つ折りのお財布くらいでしょうか。

ふたつに割ろうとすると、なんともやわらかい！ 力を入れると形が崩れてしまいそうなほど、生地もクリームもふわっふわ、とろっとろ！

断面は、クレープ生地とクリームの層がきれいに重なっています。

さっそく一口いただくと……えっ、ほおお、なるほど！

正直ちょっと意外でした。甘さが非常にやさしいんです。もっと甘みが強いかと思っていました。

口当たりも甘さもやさしい♪【コンビニ最新スイーツ正直レビュー】

いちごの風味はちゃんとしつつ、酸味も抑えられていて、けっこうやさしい甘さ。

それでいて、いちごとホイップの2種のクリームとスポンジ生地の組み合わせで、ショートケーキ感もちゃんとあり。

口当たりもふわとろでやわらかいので、いくらでもいけちゃいそうです。

そんななか、上に振られたいちごチップの食感と酸味がいいアクセントになっています。

さらに中のいちごソースに入っているいちごダイスが、意外に大きくゴロっとしているのも嬉しいポイント！

全体的にやさしい味わいの中で、いちごジャムの濃厚さといちごダイスのゴロっと感がスイーツとしての満足度を高めています。

今回はお昼ご飯を食べた直後にデザートとしていただきましたが、あっという間に完食。

さすがICHIBIKO監修、いちごのやさしい魅力が詰まった新作スイーツでした。このクオリティと満足感で税込333円は、コスパも悪くないですよ。

ローソンで見つけたら、ぜひ試してみては？

●商品情報

「Uchi Café×ICHIBIKO いちごショートケーキのクレープ」

ローソン標準価格333円(税込)

※青森、秋田エリアは夕方ごろ発売。沖縄エリアでの販売は無し。