安藤優子、3連休最終日の晩ご飯公開 居酒屋風メニューの数々に「なんでも作れてすごい」「季節感たっぷりで素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/03/24】キャスターの安藤優子が3月23日、自身のInstagramを更新。手料理の数々を公開した。
【写真】67歳ベテランキャスター「ラム肉の塊」鉄のフライパンでじっくり焼いた晩ご飯メニュー
安藤は「この3連休はほぼどこにも行かず、ジミーに過ごしました（笑）」と報告。「最終日の昨晩のご飯は、キッチンカウンターにて居酒屋アンドー（笑）チーズやバゲット、サラミを用意して開店準備（笑）少しずつ作りながらカウンターへ！」と居酒屋スタイルで食事を楽しんだことを明かし、手料理の写真を複数枚投稿した。「メインはラム肉の塊をハーブとニンニクでマリネしておいたものを、鉄のフライパンでじっくり焼きました」と説明。初めて焼いたという骨付きラム肉は、綺麗な焼き色がつき、食欲をそそる1品となっている。
その他にも「新玉ねぎおかかがけ」や鰹のたたき、ホタルイカやそら豆など旬の食材を使った料理も紹介。「そして〆は市販のオマールソース（カルディの）を使ってパスタ。オット作です（笑）」と添え、夫が腕を振るった海老クリームパスタの写真も載せている。濃厚なオマールソースをまとい艶のある仕上がりのパスタを披露し、「我が家のフライ、パスタ、おでんはオットの独壇場です（笑）好きこそものの上手なれ、ですね！」とつづっている。
この投稿は「全部美味しそう」「なんでも作れてすごい」「季節感たっぷりで素敵」「居酒屋アンドー最高」「旦那様も料理上手」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】67歳ベテランキャスター「ラム肉の塊」鉄のフライパンでじっくり焼いた晩ご飯メニュー
◆安藤優子、3連休最終日の晩ご飯公開
安藤は「この3連休はほぼどこにも行かず、ジミーに過ごしました（笑）」と報告。「最終日の昨晩のご飯は、キッチンカウンターにて居酒屋アンドー（笑）チーズやバゲット、サラミを用意して開店準備（笑）少しずつ作りながらカウンターへ！」と居酒屋スタイルで食事を楽しんだことを明かし、手料理の写真を複数枚投稿した。「メインはラム肉の塊をハーブとニンニクでマリネしておいたものを、鉄のフライパンでじっくり焼きました」と説明。初めて焼いたという骨付きラム肉は、綺麗な焼き色がつき、食欲をそそる1品となっている。
◆安藤優子の投稿に「季節感たっぷりで素敵」と反響
この投稿は「全部美味しそう」「なんでも作れてすごい」「季節感たっぷりで素敵」「居酒屋アンドー最高」「旦那様も料理上手」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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