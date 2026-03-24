女優秋田汐梨（22）と俳優池田匡志（26）がダブル主演するフジテレビの連続ドラマ「share（シェア）」（月曜深夜1時、関東ローカル、全8話）が、20日から放送される。24日、追加キャストが発表された。累計30万部超えの三つ葉優雨氏の同名漫画が原作。

18歳の女子高生日下はる（秋田）は、バイト先に客として来た藤原理央（池田）のことが気になる。勢いで彼が住むシェアハウスを訪れてここに住みたいと告げる。ゲイの理央は「僕のこと男として好きにならないでね」と条件付きで同居を快諾。日に日に膨らむ理央への気持ちに気づきながらも、はるは理央の隣にいるため思いを隠すと決意する。シェアハウスの同居人のホステス塚地寧々を寺本莉緒（24）、同じく脚本家を目指す大学生・福田徹を草川直弥（27）が演じる。

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寺本は「シェアハウスでの撮影はとても楽しく、短い期間でしたが、日々がぎゅっと詰まったような濃い時間でした。寧々は芯のある強い女性で、凜（りん）としたたたずまいや揺るがない思いを持っています。そんな寧々が人と関わり、誰かを想い、応援する姿を通して、誰かを大切に思ううことの尊さや温かさを改めて実感することができました。観てくださる皆さんの心に、そっと余韻を残せる作品になっていたらうれしいです」。

草川は「僕が演じた福田くんはオタク気質で少し謎がある一面を持つ男の子です。今まで演じた中でも新しい役で、毎日撮影が楽しかったです。このお話は、共感できる部分があったりクスッと笑えるようなところもあるのでそれぞれの楽しみ方で見ていただけたらうれしいです」と話している。

他に藤本洸大、水石亜飛夢、白戸達也、雛形あきこ、山中聡が出演する。主題歌はthe Indigoの「BLUE」。FODでノーカット版が独占見放題配信、TVerで無料見逃し配信される。