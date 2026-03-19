ニューストップ > スポーツニュース > 日本代表ニュース > 日本代表、安藤智哉がケガのため英国遠征不参加に…追加招集は橋岡大… 日本代表、安藤智哉がケガのため英国遠征不参加に…追加招集は橋岡大樹に決定 日本代表、安藤智哉がケガのため英国遠征不参加に…追加招集は橋岡大樹に決定 2026年3月24日 2時13分 SOCCER KING リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 日本サッカー協会は23日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。 安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、橋岡大樹（ヘント）の追加招集が決定。橋岡は昨年10月以来の代表招集となった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【3月29日】サッカー日本代表 vs スコットランド代表｜地上波テレビ放送・ネット配信・中継｜スコア結果｜実況・解説｜キリンワールドチャレンジ2026 【4月1日】サッカー日本代表 vs イングランド代表｜地上波テレビ放送・ネット配信・中継｜スコア結果｜実況・解説｜キリンワールドチャレンジ2026 ●日本代表「最高の景色を 2026」…公式テーマソングはJI BLUEの「景色」に決定 関連情報（BiZ PAGE＋） UAFI, スポーツ, ビーチスポーツ, フレスコボール, ラケット, 国際競技連盟, 日本代表