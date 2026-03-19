日本代表、安藤智哉がケガのため英国遠征不参加に…追加招集は橋岡大樹に決定

日本サッカー協会は23日、キリンワールドチャレンジ2026（スコットランド代表戦、イングランド代表戦）の選手変更を発表した。



安藤智哉（ザンクトパウリ）がケガのため不参加となり、橋岡大樹（ヘント）の追加招集が決定。橋岡は昨年10月以来の代表招集となった。