【一番くじ】『ヴィジランテ』3月23日（月）発売！ 中島ひとみコラボ動画公開
『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』が、一番くじONLINE、一番くじ公式ショップにて2026年3月23日（月）より発売される。また、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん（陸上競技 女子100mハードル）を起用したコラボレーション動画が公開中だ。
＞＞＞一番くじ ヴィジランテの景品を全てチェック！（写真15点）
本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじ。大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の前日譚から、フィギュア、ビッグタオル、ラバーチャーム、ジャガードタオル、ジッパーバッグ＆ステッカーセットをラインナップされている。
A賞は主人公の灰廻航一がMASTERLISEで初登場。憧れの存在であるオールマイトのパーカーを着て、日常に潜む悪に立ち向かう航一の姿が印象的な一品。
B賞、C賞、D賞は、雄英高校の制服を着た学生の相澤消太、山田ひざし、白雲朧をMASTERLISEで立体化。TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期で詳細が描かれた相澤学生編の三人を、一緒に飾ってお楽しみいただける。
E賞は2種類のビッグタオル。作中で活躍するキャラクターが、鮮やかなデザインと実用度も高い約100cmのビッグタオルで登場します。
F賞は鳴羽田のヴィジランテ三人組をはじめ、TVアニメ第1期、第2期を代表するメンバーのキュートなラバーチャームをラインナップ。
このほか、メンバーのモチーフをデザインした実用的なジャガードタオル8種類や、ジッパーバッグ1柄3枚とステッカー3柄各1枚入りのセット10種類をご用意。いずれもTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ファン必見のアイテムだ。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、オールマイトのフィギュアをご用意。アニメ『僕のヒーローアカデミア』でも、TVアニメ『ヴィジランテ』でも主人公たちの ”憧れ” である、オールマイト。そんなオールマイトが一番くじでは初のロゴ付きのフィギュアで堂々と登場する。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
また、一番くじファンである中島ひとみさんが、一番くじのドキドキ・ワクワクを表現したコラボ動画が公開された。動画では、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん（陸上競技 女子100mハードル）の豊かな表情とレース直前のような緊張感のある演出を通じて、一番くじONLINEの楽しみ方や、一番くじならではのドキドキ・ワクワクを伝えている。
動画は陸上競技場で撮影。レース開始直前のような緊張感の中で中島ひとみさんが一番くじONLINEで『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を引く。引く前のドキドキと、商品が家に届いた際の喜び・感動を中島ひとみさんの多彩な表情で表現。一番くじファンである中島ひとみさんならではの映像に仕上げている。
こちらもぜひチェックしてほしい。
（C） 古橋秀之・別天荒人・堀越耕平／集英社・ヴィジランテ製作委員会
（C）uta_mukuo
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本商品は、TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』の一番くじ。大人気アニメ『僕のヒーローアカデミア』の前日譚から、フィギュア、ビッグタオル、ラバーチャーム、ジャガードタオル、ジッパーバッグ＆ステッカーセットをラインナップされている。
B賞、C賞、D賞は、雄英高校の制服を着た学生の相澤消太、山田ひざし、白雲朧をMASTERLISEで立体化。TVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』第2期で詳細が描かれた相澤学生編の三人を、一緒に飾ってお楽しみいただける。
E賞は2種類のビッグタオル。作中で活躍するキャラクターが、鮮やかなデザインと実用度も高い約100cmのビッグタオルで登場します。
F賞は鳴羽田のヴィジランテ三人組をはじめ、TVアニメ第1期、第2期を代表するメンバーのキュートなラバーチャームをラインナップ。
このほか、メンバーのモチーフをデザインした実用的なジャガードタオル8種類や、ジッパーバッグ1柄3枚とステッカー3柄各1枚入りのセット10種類をご用意。いずれもTVアニメ『ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』ファン必見のアイテムだ。
さらに最後の1個を引くと手に入るラストワン賞には、オールマイトのフィギュアをご用意。アニメ『僕のヒーローアカデミア』でも、TVアニメ『ヴィジランテ』でも主人公たちの ”憧れ” である、オールマイト。そんなオールマイトが一番くじでは初のロゴ付きのフィギュアで堂々と登場する。ラストワン賞と同仕様のフィギュアが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンも実施予定だ。
また、一番くじファンである中島ひとみさんが、一番くじのドキドキ・ワクワクを表現したコラボ動画が公開された。動画では、一番くじのファンを公言している中島ひとみさん（陸上競技 女子100mハードル）の豊かな表情とレース直前のような緊張感のある演出を通じて、一番くじONLINEの楽しみ方や、一番くじならではのドキドキ・ワクワクを伝えている。
動画は陸上競技場で撮影。レース開始直前のような緊張感の中で中島ひとみさんが一番くじONLINEで『一番くじ ヴィジランテ -僕のヒーローアカデミア ILLEGALS-』を引く。引く前のドキドキと、商品が家に届いた際の喜び・感動を中島ひとみさんの多彩な表情で表現。一番くじファンである中島ひとみさんならではの映像に仕上げている。
こちらもぜひチェックしてほしい。
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