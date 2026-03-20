【それスノSP】Snow Man驚愕！BTS V・Jung Kookが降臨＆新曲を日本のテレビ初パフォーマンス
写真：名曲「Dynamite」ではV・Jung Kook本人とのコラボダンスが実現
TBSで毎週金曜夜を彩る『それSnow Manにやらせて下さい』が4月3日・17日に3時間SPを放送することが決定した。
■『それスノ』人気企画「完コピダンス」初の韓国スタジオでの収録
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」が『それスノ』ゴールデン進出3周年記念として、韓国で開催。
番組始まって以来初となる海外スタジオで収録の“日韓合作ビッグプロジェクト”として、日本と韓国から総勢200名のスタッフが集結する。
なぜ韓国なのか？ それは…韓国が誇る世界No.1アーティスト・BTSのV（ヴィ）とJung Kook（ジョングク）の緊急参戦が決定したからだ。
今年年3月に『ARIRANG』をリリースし、メンバー全員で完全体でのカムバックに挑む世界のBTSが『それスノ』に降臨する。
■BTSのV＆Jung Kookのサプライズ登場に大興奮なSnow Man
当日まで何も知らされていなかったSnow Manのメンバーたちは、BTSのVとJung Kookのサプライズ登場に大興奮！ バラエティ番組に出演すること自体珍しい彼らが、なぜ『それスノ』に来てくれたのか。果たして、Snow Manのことは知っているのか？ 超貴重なスタジオトークは必見だ。
さらに、MV再生数20億回超えの世界的大ヒット曲「Dynamite」で、V・Jung Kook本人とのコラボダンスが実現。それだけでなく、今年約4年ぶりに活動再開するBTSの新曲を『それスノ』で日本のテレビ初パフォーマンスする。
BTSとSnow Manのスタッフ無しのガチトークでは、互いのグループについてなど、『それスノ』でしか聞けない禁断のトークが繰り広げられる。
■ダンス最強3大事務所がバトル！Snow Man vs HANA vs LDH最強選抜チーム
今回の「完コピダンス対決」には、2025年のデビュー以降、話題沸騰中のHANAが初参戦。
そして、LDHの各グループから選び抜かれたGENERATIONS・小森隼、佐藤晴美、THE RAMPAGEの藤原樹と武知海青、PSYCHIC FEVERの半田龍臣からなる最強LDH選抜チームも参戦する。
Snow Manは海外で撮影中の目黒蓮をはじめ、仕事の都合で岩本照・渡辺翔太が欠席した6人での参戦となるが、気合いは十分。ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが幕を開ける。
ゴールデン進出3周年を迎える4月の『それスノ』は、4月3日と17日で3時間SPを2本立てで放送。まずは、4月3日19時からの『それSnow Manにやらせて下さいSP in 韓国』に期待したい。
■番組情報
『それSnow Manにやらせて下さいSP』
4/03（金）19:00～22:00
4/17（金）19:00～22:00
※レギュラー放送は毎週金曜20:00～20:55
[出演者]
◎Snow Man
岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、宮舘涼太、佐久間大介
[特別ゲスト]
◎BTS
V、Jung Kook
◎HANA
CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINA
◎LDH選抜チーム
小森隼（GENERATIONS）、佐藤晴美、藤原樹（THE RAMPAGE）、武知海青（THE RAMPAGE）、半田龍臣（PSYCHIC FEVER）
◎審査員
TAKAHIRO
[スタッフ]
製作著作：TBS
プロデューサー：松原拓也 細谷知世
総合演出：吉野真一郎