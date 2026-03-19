ミッフィーの「フェイス巾着」がカプセルトイに登場！ 収納力抜群のトートバッグも展開
ミッフィーの新作カプセルトイ「ミッフィー 巾着コレクション」が、3月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。
【写真】持ち歩きたい！ 「巾着トートバッグ」などコレクション一覧
■ミッフィーのかわいい巾着コレクション
今回登場するのは、世代を超えて愛されるキャラクターのミッフィーをモチーフにした巾着コレクション全5種。
ラインナップには、紐を閉めるとミッフィーやメラニーの顔になる耳付きデザインの「フェイス巾着」や、サテン風生地を使用した小物整理にぴったりの「スクエア巾着」などが登場する。
加えて、縦約320mmで500mlペットボトルも入る収納力抜群の「巾着トートバッグ」がそろい、持ち歩きたくなるかわいいアイテムがそろう。
【写真】持ち歩きたい！ 「巾着トートバッグ」などコレクション一覧
■ミッフィーのかわいい巾着コレクション
今回登場するのは、世代を超えて愛されるキャラクターのミッフィーをモチーフにした巾着コレクション全5種。
ラインナップには、紐を閉めるとミッフィーやメラニーの顔になる耳付きデザインの「フェイス巾着」や、サテン風生地を使用した小物整理にぴったりの「スクエア巾着」などが登場する。
加えて、縦約320mmで500mlペットボトルも入る収納力抜群の「巾着トートバッグ」がそろい、持ち歩きたくなるかわいいアイテムがそろう。