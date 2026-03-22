この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【神回GD】「ここまで完成された議論は初めて。」超ハイスペックの人たちが集まったGDが華麗すぎた…」を公開した。トップ企業出身の社会人と現役東大生によるハイレベルなグループディスカッション（GD）の実践とプロによる講評を通じ、議論を円滑に進め、選考で高い評価を得るための具体的な立ち回りを解説している。



議論のお題は「もしタケコプターが実用化されるとしたら、どのように実用化されうるだろうか」。序盤、元Amazonの臼井拓水氏は「前提を揃えないと議論にならない」と提案し、タケコプターの仕様や実用化の定義をメンバー間で確認する。議論の方向性を法規制と使用方法の二つに分解し、参加者全員の認識を一致させ、極めてスムーズな進行の土台を構築する。



中盤、元キーエンスの兼頭竜矢氏は、タイムスパンを現在と5年後に分けて考える視点を提供。「免許を返納した高齢者」というターゲットを挙げ、地方の過疎化や買い物難民といった社会的な課題解決に繋がるアイデアを提示する。元三井物産の川崎佑馬氏は、他のメンバーがリスクに注目しがちな場面でもメリットに焦点を当て、前向きなビジョンを展開していく。東大生のハク氏は、論点が発散しそうになるタイミングで「交通の一環としてですよね」と議論の範囲を限定し、短時間で端的にまとめる役割を担う。



終盤の講評で、就活のプロであるトイアンナ氏はこの議論を極めて協調的だったと高く評価する。進行役が自身の意見に固執せず柔軟に他者の意見を取り入れ、周囲にアイデア出しを促した点を称賛。さらに、川崎氏の議論が逸れそうな場面で勇気を持って一歩引く「ステップバックする」姿勢がチームワークの強化に繋がったと解説する。臼井氏はGDに臨む心構えとして「GDは全て自責」と語り、議論を妨げる参加者がいたとしても、自分の立ち回り次第で合格をつかみ取れると説く。



トップ企業出身者たちによる論点の整理やアイデアの展開、そして協調的な進行のプロセスは、GDにおける自身の役割を見直し、議論の質を飛躍的に高めるための重要な指針となる。これらのテクニックや心構えを意識して実践に落とし込むことで、選考における評価の向上やチームとしての成果の最大化が期待できる。