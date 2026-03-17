ITZY、6年前の楽曲「THAT’S A NO NO」が異例の“逆走ヒット” 日本公演にも期待
5人組グローバルグループ・ITZYが6年前に発表した楽曲「THAT'S A NO NO」が韓国で旋風を巻き起こしている。
【動画】“逆走ヒット”中！ITZY「THAT’S A NO NO」パフォーマンス動画
きっかけは、3度目のワールドツアー『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞』の韓国公演のパフォーマンス。6年前にリリースされたミニアルバム『IT'z ME』の収録曲である「THAT'S A NO NO」のライブ映像がYouTubeで公開されると、“パフォーマンスクイーン”と呼ばれるITZYの高いパフォーマンス力が再評価された。
2月に公開された動画は拡散され、3月9日には韓国のYouTubeミュージックビデオランキングで1位を獲得。各配信サイトでも急上昇を続けており、リバイバルヒットを記録している。
リリースされた当時は、“肩ダンス”で有名な「WANNABE」が『IT'z ME』のリード曲として公開され、「THAT'S A NO NO」にはダンス振り付けなども存在しなかった。それから6年を経て、ITZYらしいポップで中毒性のあるメロディ、そして1番の強みであるパワフルで堂々としたダンスパフォーマンスが広がりを見せている。
同じ事務所のTWICEのメンバーや、事務所の垣根を超えて多くのアーティストがダンスチャレンジ動画を続々と投稿。韓国では、異例の“逆走ヒット”を受け音楽番組への出演も決定するなど、「THAT'S A NO NO」旋風はまだまだ続きそうだ。
ワールドツアー中のITZYは、4月からメルボルン、シドニー、オークランド、日本、香港、バンコク、マニラなど世界各地での公演を控えている。日本公演は5月9日、10日に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催予定。「THAT'S A NO NO」のパフォーマンスにも期待だ。
【動画】“逆走ヒット”中！ITZY「THAT’S A NO NO」パフォーマンス動画
きっかけは、3度目のワールドツアー『ITZY 3RD WORLD TOUR ＜TUNNEL VISION＞』の韓国公演のパフォーマンス。6年前にリリースされたミニアルバム『IT'z ME』の収録曲である「THAT'S A NO NO」のライブ映像がYouTubeで公開されると、“パフォーマンスクイーン”と呼ばれるITZYの高いパフォーマンス力が再評価された。
リリースされた当時は、“肩ダンス”で有名な「WANNABE」が『IT'z ME』のリード曲として公開され、「THAT'S A NO NO」にはダンス振り付けなども存在しなかった。それから6年を経て、ITZYらしいポップで中毒性のあるメロディ、そして1番の強みであるパワフルで堂々としたダンスパフォーマンスが広がりを見せている。
同じ事務所のTWICEのメンバーや、事務所の垣根を超えて多くのアーティストがダンスチャレンジ動画を続々と投稿。韓国では、異例の“逆走ヒット”を受け音楽番組への出演も決定するなど、「THAT'S A NO NO」旋風はまだまだ続きそうだ。
ワールドツアー中のITZYは、4月からメルボルン、シドニー、オークランド、日本、香港、バンコク、マニラなど世界各地での公演を控えている。日本公演は5月9日、10日に東京・KEIO ARENA TOKYOで開催予定。「THAT'S A NO NO」のパフォーマンスにも期待だ。