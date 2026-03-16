「『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン‐イレブン特別版」（税込 1690円）

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　『パンどろぼう』のエコバッグが付属する「『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン‐イレブン特別版」（KADOKAWA）が、3月25日（水）から発売。それに先駆け、3月15日（日）から「セブンネットショッピング」および「カドスト」で予約受付が実施されている。

【写真】大きさが分かりやすい　エコバッグを持った様子

■広めのマチがうれしい

　今回登場するのは、『パンどろぼう』に登場する“おにぎりぼうや”のぬいぐるみチャームとエコバッグが付録の料理雑誌。

　おにぎりぼうやのぬいぐるみチャームは、付属のカラビナを使用し、普段使いのバッグなどに付けて持ち運びが可能。エコバッグを必要なシーンでサッと取り出すことができる便利なアイテムだ。

　また、エコバッグのサイズは小さめサイズながら、マチは19cmと広め。弁当や寿司なども平らに持ち運べ、中身が崩れる心配を軽減してくれる。

　なお、本付録は『レタスクラブ』4月通常号には付かないため注意してほしい。