『パンどろぼう』のエコバッグが付録！ 「レタスクラブ」セブンイレブン＆セブンネットショッピング特別版が発売決定
『パンどろぼう』のエコバッグが付属する「『レタスクラブ』4月号セブンネットショッピング・セブン‐イレブン特別版」（KADOKAWA）が、3月25日（水）から発売。それに先駆け、3月15日（日）から「セブンネットショッピング」および「カドスト」で予約受付が実施されている。
【写真】大きさが分かりやすい エコバッグを持った様子
■広めのマチがうれしい
今回登場するのは、『パンどろぼう』に登場する“おにぎりぼうや”のぬいぐるみチャームとエコバッグが付録の料理雑誌。
おにぎりぼうやのぬいぐるみチャームは、付属のカラビナを使用し、普段使いのバッグなどに付けて持ち運びが可能。エコバッグを必要なシーンでサッと取り出すことができる便利なアイテムだ。
また、エコバッグのサイズは小さめサイズながら、マチは19cmと広め。弁当や寿司なども平らに持ち運べ、中身が崩れる心配を軽減してくれる。
なお、本付録は『レタスクラブ』4月通常号には付かないため注意してほしい。
【写真】大きさが分かりやすい エコバッグを持った様子
■広めのマチがうれしい
今回登場するのは、『パンどろぼう』に登場する“おにぎりぼうや”のぬいぐるみチャームとエコバッグが付録の料理雑誌。
また、エコバッグのサイズは小さめサイズながら、マチは19cmと広め。弁当や寿司なども平らに持ち運べ、中身が崩れる心配を軽減してくれる。
なお、本付録は『レタスクラブ』4月通常号には付かないため注意してほしい。