【ドロヘドロ】ダイジェスト動画「10分でわかるドロヘドロ」公開！
4月1日より配信スタートとなるアニメ『ドロヘドロ Season2』。Season1の全12話をおよそ10分に、ぎゅっと凝縮したダイジェスト動画「10分でわかるドロヘドロ」が公開された。
＞＞＞場面カットをチェック！（写真7点）
2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
このたび、Season1の全12話をおよそ10分に、ぎゅっと凝縮したダイジェスト動画「10分でわかるドロヘドロ」が公開された。Season1のハイライトを高木渉さん演じるカイマン、近藤玲奈さん演じるニカイドウによるナレーションとともに振り返る。
既にSeason1をお楽しみの方はSeason2の開幕に向けた「復習」として、これから『ドロヘドロ』の世界に触れる方は、爆速でSeason2に追いつくための「予習」として、ぜひご覧いただき、『ドロヘドロ』の世界にどっぷり浸かって欲しい。
そして、いよいよ4月1日から配信がスタートする、Season2の配信先も決定。Season1に引き続き、林祐一郎監督のもと、ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが放つ、観る人すべてが『ドロヘドロ』のカオスな世界観の沼に引き込まれる物語が展開されるSeason2に乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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2000年から18年にわたり連載された林田球の名作『ドロヘドロ』。唯一無二の世界観かつ、ショッキングでカオスな内容から、国内外で熱狂的なファンを獲得し長年愛され続けている。映像化不可能と謳われ続けていた本作は、2020年に奇跡のTVアニメ放送をはたした。長らくファンから続編を待望されていたなか、配信シリーズとしてSeason2の制作が決定し、全世界から歓喜の声が湧き上がり話題となっている。
既にSeason1をお楽しみの方はSeason2の開幕に向けた「復習」として、これから『ドロヘドロ』の世界に触れる方は、爆速でSeason2に追いつくための「予習」として、ぜひご覧いただき、『ドロヘドロ』の世界にどっぷり浸かって欲しい。
そして、いよいよ4月1日から配信がスタートする、Season2の配信先も決定。Season1に引き続き、林祐一郎監督のもと、ハイクオリティで挑戦的な作品を数多く手掛けてきたMAPPAが放つ、観る人すべてが『ドロヘドロ』のカオスな世界観の沼に引き込まれる物語が展開されるSeason2に乞うご期待。
（C）2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』製作委員会
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