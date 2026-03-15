日本版『THE FLOOR』、出演アーティスと第1弾発表 、曽野舜太（M!LK）、横尾渉（Kis-My-Ft2）ら12人
28日放送の『THE FLOOR』（後7：00〜後9：54）に出演する挑戦者が15日、発表された。
【写真】超豪華！『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
今回は、宇梶剛士、大谷亮平、大友花恋、岡崎体育、尾上右近、片寄涼太（GENERATIONS）、河合郁人、草刈民代、小手伸也、陣（THE RAMPAGE）、曽野舜太（M!LK）、横尾渉（Kis-My-Ft2）の出演が決定。俳優、アーティスト、アイドルなど、ジャンルを超えた個性豊かなメンバーが参戦。それぞれが自ら選んだ「得意ジャンル」を武器に、巨大LEDフロアを奪い合う究極の陣とりバトルに挑む。
今回発表された12人に加え、アスリート・芸人・インフルエンサーなど、各界から集結した豪華挑戦者たちが続々登場予定。残る出演者は 第2弾として後日発表される。
【写真】超豪華！『THE FLOOR』出演者
2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトルとなる。
今回発表された12人に加え、アスリート・芸人・インフルエンサーなど、各界から集結した豪華挑戦者たちが続々登場予定。残る出演者は 第2弾として後日発表される。