CUTIE STREET、“デニム×メンカラ”野球観戦コーデでランウェイ 西武ライオンズスペシャルユニフォームお披露目も【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹グル、美スタイル際立つ野球観戦コーデでランウェイ
プロ野球「埼玉西武ライオンズ」では、5月8日〜10日までの3試合と、22日〜24日までの3試合、計6試合で、ライオンズカラーでもある“ブルー”デニムを野球観戦コーデに取り入れることで、ファッションも野球もまとめて一気に楽しむ「おめかしシリーズ」を開催。そんな埼玉西武ライオンズと「TGC」のスペシャルコラボレーションステージには、メンバー全員がデニムを取り入れた「おめかしシリーズ」のお手本観戦コーデで登場した。
ランウェイをメンバー全員がウォーキングした後、ヒット曲『かわいだけじゃだめですか？』、“すき”を宣誓する応援キュンソング『ゆめみるプリマドンナ』の2曲を披露。ファッションショーとライブが融合した、キュートでエネルギッシュなステージを繰り広げた。
ライブを終え、MCのEXIT・兼近大樹から感想を問われた川本笑瑠は「みんな違う感じの服でライブするのが初めてで、すごく楽しかったです」、板倉可奈は「大好きなデニムを着て、履いて踊れて幸せです」とコメントした。
7月22〜26日に開催される、韓国のファッションブランド「VARZAR（バザール）」とのコラボレーションイベントでは、増田彩乃・古澤里紗が着用している「バザール ライオンズ コラボレーションユニフォーム」をプレゼント予定。ユニフォームについて古澤は「嬉しいです。欲しいです、私も」というと「お願いしまーす」と関係者に届くよう大声で呼びかけ。増田は自身のメンバーカラーが青色であることに触れ「西武ライオンズさんカラーで嬉しいです」と笑顔を見せた。
さらに、イベント初日の7月22日には、CUTIE STREETが試合前のミニライブとセレモニアルピッチに挑戦することも発表された。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
M1.かわいいだけじゃだめですか？
M2.ゆめみるプリマドンナ
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【写真】ふるっぱー妹グル、美スタイル際立つ野球観戦コーデでランウェイ
◆CUTIE STREET、デニムを取り入れた野球観戦コーデ披露
プロ野球「埼玉西武ライオンズ」では、5月8日〜10日までの3試合と、22日〜24日までの3試合、計6試合で、ライオンズカラーでもある“ブルー”デニムを野球観戦コーデに取り入れることで、ファッションも野球もまとめて一気に楽しむ「おめかしシリーズ」を開催。そんな埼玉西武ライオンズと「TGC」のスペシャルコラボレーションステージには、メンバー全員がデニムを取り入れた「おめかしシリーズ」のお手本観戦コーデで登場した。
◆CUTIE STREET、スペシャルユニフォームお披露目
ライブを終え、MCのEXIT・兼近大樹から感想を問われた川本笑瑠は「みんな違う感じの服でライブするのが初めてで、すごく楽しかったです」、板倉可奈は「大好きなデニムを着て、履いて踊れて幸せです」とコメントした。
7月22〜26日に開催される、韓国のファッションブランド「VARZAR（バザール）」とのコラボレーションイベントでは、増田彩乃・古澤里紗が着用している「バザール ライオンズ コラボレーションユニフォーム」をプレゼント予定。ユニフォームについて古澤は「嬉しいです。欲しいです、私も」というと「お願いしまーす」と関係者に届くよう大声で呼びかけ。増田は自身のメンバーカラーが青色であることに触れ「西武ライオンズさんカラーで嬉しいです」と笑顔を見せた。
さらに、イベント初日の7月22日には、CUTIE STREETが試合前のミニライブとセレモニアルピッチに挑戦することも発表された。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務めた。（modelpress編集部）
◆セットリスト
M1.かわいいだけじゃだめですか？
M2.ゆめみるプリマドンナ
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