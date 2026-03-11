µþÅÔ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¨¡¨¡Black petrol¤¬¸ì¤ëUK¥¸¥ã¥º¡¿¥é¥Ã¥×¤È¤Î¶¦ÌÄ¤¬À¸¤ó¤À¡ØDiaspora¡Ù¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤«¤é¤ÎÅ·²¼Åý°ì
µþÅÔ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°é¤ó¤ÀÂ¿ÍÍÀ
¡½·ëÀ®¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
takaosoma¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢Âç³Ø1²óÀ¸¤Îº¢¤«¤Ê¡£2017Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½ºÇ½é¤«¤éº£¤Î6¿Í¹½À®¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
takaosoma¡§ºÇ½é¤Ï7¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç³Ø¤Î¥¸¥ã¥º¸¦¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥ß¥ó¥¬¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤ò¤¤¤ï¤æ¤ë¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤¸¤ã¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥È´¶¤Ç¥¤¥ó¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤ËMC¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢µþÅÔÂç³Ø¤Ç¥µ¥¤¥Õ¥¡¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ò4¿Í¤¯¤é¤¤¸Æ¤ó¤Ç¡£¹ç·×11¿Í¤Ç¾®¤µ¤¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½Ð¤¿¡£
¡½ºÇ½é¤ÏMC¤¬4¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
takaosoma¡§¤¿¤À¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËMCÂ¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2MC¤Î7¿ÍÊÔÀ®¤Ç¡¢µîÇ¯¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
SOMAOTA¡§ËÍ¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥³¥ó¥Ú¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢ËÍ¤ÈONISAWA¡Ê2025Ç¯¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ÎÎ¢Êý¤ØÅ¾¸þ¡Ë¤È¤¤¤¦MC¤Î2¿Í¤¬»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º¸¤«¤éÀÐÈø¹É¼ù¡¢SOMAOTA¡¢takaosoma¡¢°Â¸¶Âçµ®¡¢¤¿¤±¤Ò¤í¡ÊPhoto by Ayumu Kosugi¡Ë
¡½¤¤¤ÞµþÅÔÂç³Ø¤ÎÌ¾Á°¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó½Ð¿ÈÂç³Ø¤Ï¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
takaosoma¡§¤Ð¤é¤Ð¤é¤Ç¤¹¡£µþÂç¤ÈÆ±»Ö¼Ò¤ÈÐÇÂç¤ÈÎ¶Ã«¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤ÏÎ¶Ã«Âç³Ø¤Ë2Ç¯¹Ô¤Ã¤ÆÅÓÃæ¤Ç¼¤á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤â¤½¤â³ÆÂç³Ø¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¤Ç¥«¥é¡¼¤¬Á´Á³°ã¤Ã¤Æ¡¢¿§¤ó¤Ê¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Î¶Ã«¤Ï·Ú²»³ÚÉô¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ºÈª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÕ¤ËÆ±»Ö¼Ò¤ÎÊý¤Ï¡¢·Ú²»Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÃæ¿È¤Ï¥¸¥ã¥º¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¤½¤ó¤Ê¤Ð¤é¤Ð¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢Ç¯¤Ë°ì²ó¤¢¤Ã¤¿»³Ìî³Ú´ï¼çºÅ¤ÎÂç²ñ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¸òÎ®¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¥Ð¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Î²¼ÃÏ¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥º¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ÏSOMAOTA¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
SOMAOTA¡§¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
takaosoma¡§SOMAOTA¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¯¤Æ¡¢¤½¤â¤½¤â¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Í¤Ç¡£ºÇ½é²ñ¤Ã¤¿»þ¡¢Èà¤ÏµþÂç¤Î·Ú²»³ÚÉô¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢³§¤Ç¥³¥Ô¥Ð¥ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥ª¡¼¥»¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê·Ú²»Éô¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤«¤¤Mac¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ableton¤Ç¶Êºî¤Ã¤Æ¥Ó¡¼¥Èºî¤Ã¤¿¤êMPCÃ¡¤¤¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âç³ØÆþ¤Ã¤Æ°ìÇ¯µÙ³Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤º¤Ã¤ÈAbleton¤Ç¥Ó¡¼¥Èºî¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤Ç¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥¿¥¯µ¤¼Á¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢Åö»þ¤ÏËÍ¤â¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÊ¸Ì®¤ò¤½¤ó¤Ê¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤à¤·¤íUK¥¸¥ã¥º¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬¹¥¤¤Ç¡£¤½¤³¤«¤éÈà¤ËÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤ò¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢KID FRESINO¤È¤«JJJ¤È¤«¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤È¥¸¥ã¥º¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¡×¤è¤¦¤ÊÊý¸þ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
takaosoma¡§¼«Ê¬¤Î¾ì¹ç¡¢ºÇ½é¤Ï¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¹¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¸¥ã¥º¸¦¤ÎÀèÇÚ¤Ë¡Ö¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×²¿Ä°¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤é¡ØTo Pimp a Butterfly¡Ù¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤ì¤Ï?!¡×¤Ã¤ÆÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¥µ¥¦¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Åö»þ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤«¤é¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Î°ÕÌ£¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤Ã¤Æç¥¤ËÍî¤Á¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¡Ê¡ØTo Pimp¡Á¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë¥«¥Þ¥·¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤È¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Ê¸Ì®¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½UK¥¸¥ã¥º¼þÊÕ¤Î¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤âµÛ¼ý¤·¤¿¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÅö»þ¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
takaosoma¡§ÀµÄ¾¡¢ºÇ½é¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ý¤±»»¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤¯¤é¤¤¤Î¥Î¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Í¡© ¤È»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¹ñÆâ¤ÇËÍ¤¿¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ê²»³Ú¤¬¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤³¤«¤é»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥»¥Õ¡¦¥Ç¥¤¥º¤ä¥«¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤È¤¤¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¡ÒBlack Focus¡Ó¼þÊÕ¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡Ö¼Â¤ÏÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¸¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢Æ±»þÂåÅª¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥±¥¤¥·¡¼¡¦¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡Ê¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥°¥é¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤âÅö»þÇ§¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸å¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤é¶á¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸½¹ÔUK¥¸¥ã¥º¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¥æ¥»¥Õ¡¦¥«¥Þ¡¼¥ë¡Ê¥æ¥»¥Õ¡¦¥Ç¥¤¥º¤È¥«¥Þ¡¼¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ë
¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢Â¾¤Î³§¤µ¤ó¤Î²»³ÚÅª¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¿¤±¤Ò¤í¡§·ë¹½¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£P¥Õ¥¡¥ó¥¯¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¨¡¨¡¥Ñ¡¼¥é¥á¥ó¥È¤È¤«¤ò¿Æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÄ°¤¤¤Æ¤Æ¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¥ë¡¼¥Ä¤À¤«¤é¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤âÆþ¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¿ÆÉã¤¬¥®¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥¸¥ß¡¦¥Ø¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹¥¤¤Ç¼Ö¤Ç¤º¤Ã¤È¤«¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÈø¡§ËÍ¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¤º¤Ã¤ÈË®³Ú¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¹õ¿Í²»³Ú¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éºÇ¶á¡¢ÄÕÃ«¹¥°ÌÃÖ¤µ¤ó¤¬Black petrol¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ö¤¨¤Ã¡¢YUKI¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤ë¿Í¤ä¤ó¡Ä¡Ä¡ª¡×¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
takaosoma¡§¤³¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ã¤ÆUK¤ÎÊ¸Ì®¤Ë¶á¤¤¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤ÆüËÜÅª¤ÊÉôÊ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ÏÈà¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¡ÖHowlin' collective¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¡¢BPM¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤È¤³¤í¤Î¥Ô¥¢¥Î¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤È¤«ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¸¥ã¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤ì¤Ï¤¢¤ì¤Ç¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤ë¡£¥¸¥ã¥ºÊ¸Ì®¤È¤ÏÊÌ¤Î»ëÅÀ¤Ç¸«¤Æ¤ë¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥º¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ¸Ì®¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Æ¡£ËÍ¤«¤é¤ÏÀäÂÐ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬½Ð¤ë»þ¤¬¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÐÈø¡§ËÍÌÜÀþ¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¨¤¨¤ä¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë»þ¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢J-POP¿§¤¬¶¯¤¹¤®¤Æ¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤¹¤®¤ë¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë»þ¤â¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤³¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤Í¡£
°Â¸¶¡§µÕ¤ËËÍ¤Ï¤º¤Ã¤È¥¸¥ã¥º¸¦¤Ç¡¢¥Ó¥Ð¥Ã¥×¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ð¥Ã¥×¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÄ°¤»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤É¤ì¤â¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ª¤é¤ó¤ä¤ó¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤Î¿Í¤¬¤É¤¦¿á¤¯¤«¤È¤¤¤¦¡¢¥½¥í¤Î¥¢¥É¥ê¥ÖÀ¤¬¹â¤¤¥µ¥Ã¥¯¥¹¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡¢¥ë¡¼¥×¤¹¤ë¥µ¥ó¥×¥ê¥ó¥°¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤º¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤âºÇ¶á¤Ï¡¢¤½¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
takaosoma¡§Èà¤Ë¤ÏºÇ¶á¡¢¥µ¥à¡¦¥²¥ó¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤è¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ã¤Æ¥½¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¸½¤¬¶¯¤¤³Ú´ï¤À¤±¤É¡¢FX¡Ê¥¨¥Õ¥§¥¯¥¿¡¼¡ËÅª¤Ê»È¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ç¤¤ëÉ½¸½¤Ï¤â¤Ã¤È¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¸þ¤â¼è¤ê¹þ¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£
¡½³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬Â¿ÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£µþÅÔ¤Î¡¢Âç³Ø¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À²»³Ú¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¸ü¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
takaosoma¡§³Î¤«¤Ë¡£µþÅÔ¤Ï¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥é¥¤¥Ö¤¬À¹¤ó¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï·Ú²»¤â¥¸¥ã¥º¸¦¤â¹çÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤â³ØÀ¸¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Âçºå¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª246¤È¤«¹Ô¤¯¤È¡¢³ØÀ¸¤¬¤Û¤ÜËè²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤Æ¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡£³§¤¹¤´¤¯°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØDiaspora¡Ù¤ÇÄÉµá¤·¤¿¡Ö°ú¤»»¡×
¡½¥Ð¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÏÃ¤â»Ç¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØDiaspora¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
takaosoma¡§¤Þ¤º¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¶Ê¤òËÍ¤¬ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ËÃÆ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤Ç¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£²ó¤ÏUK¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¤«¤Ê¤êÀÜ¶á¤·¤Æ¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÂÀ¤¤¿Ä¤¬¤Ê¤¤¤Èºî¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¡¢³Æ¼«¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤òº®¤¼¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬É½¸½¤·¤¿¤¤¿Ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Þ¤º¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤Ë¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
Photo by Ayumu Kosugi
¡½¥Ç¥â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼Â¦¤Ï¡¢¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
SOMAOTA¡§UK¥é¥Ã¥×¤Ã¤ÆÉè³ä¤ê¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Þ¤Ç¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¼þÊÕ¤ÎUS¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¡ß¥¸¥ã¥º¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢UK¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÉè³ä¤ê¤¬¤±¤Ã¤³¤¦°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤òÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬º£²ó¤ÎÄ©Àï¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥¤¥ó¡£·«¤êÊÖ¤·¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¡¢ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢²Î»ì¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¥È¥é¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½UK¥é¥Ã¥×¤ÎÉè³ä¤ê¤òÂÎÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÖ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¶Ê¤Ï¤É¤ì¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
SOMAOTA¡§³ä¤ÈÁ´Éô¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖ¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡Ömosaic¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ó¡¼¥È¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢À©ºî½ªÈ×¤Ëºî¤Ã¤¿¤«¤é¸ý¤Ë¤âÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤Æ¡£
¡½UK¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤è¤¯Ä°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡©
SOMAOTA¡§¥¹¥±¥×¥¿¤È¤«¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥·¡¼¡£¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤±¤É¡¢¥ì¥²¥È¥ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ëJ¡¦¥Ï¥¹¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â°ìÈÖ¹¥¤¤Ê¤Î¤Ï¥³¥¸¥§¥¤¡¦¥é¥Ç¥£¥«¥ë¡ÊKojey Radical¡Ë¤«¤Ê¡£UK¥¸¥ã¥ºÊ¸Ì®¤Ç¡¢¥¨¥º¥é¡Ê¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¡Ë¤Î¶Ê¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡£¤¢¤È¥Î¥ô¥§¥ê¥¹¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥¿¥¯¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¿Æ¶á´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥³¥¸¥§¥¤¡¦¥é¥Ç¥£¥«¥ë¤¬»²²Ã¤·¤¿¡¢¥¨¥º¥é¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ô¡ÖNo Confusion¡×
¡½»ä¤Ï¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÆü¡Ê¢¨¼èºàÆü¤ÎÁ°Æü2·î13Æü¡ËBlack petrol¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥µ¥¦¥ó¥ÉÅª¤Ë¡¢¼Â¸³Åª¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¹Ô¤±¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¹¤´¤¯¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¾è¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥«¥é¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢¥À¥ó¥¹¥Ó¡¼¥È¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
takaosoma¡§¤½¤¦¡¢¥À¥ó¥¹Í×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À©Ìó¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤ÇËÍ¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¼Â¸³Åª¤Ç¡¢ÍÙ¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆËÀÎ©¤Á¤Ç¸«¤Á¤ã¤¦¥é¥¤¥Ö¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢À©Ìó¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤·¤Æ¥Î¥ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÏUK¥¸¥ã¥º¤ÎÊ¸Ì®¤òÄÉ¤¤¤Ä¤Ä¡¢ºÇ¶á¤ÏUK¥¬¥é¡¼¥¸¤ò¤º¤Ã¤ÈÄ°¤¤¤Æ¤Æ¡£¥¬¥é¡¼¥¸¤Ã¤Æ4¾®ÀáÃ±°Ì¤ÇÅ¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¥é¥¤¥¶¡¼¡Ê¾å¾º²»¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥É¥í¥Ã¥×¤¬¶á¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤«¤é¡¢°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥É¥í¥Ã¥×¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤ò¤Á¤ã¤ó¤È·è¤á¤¿ºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡©
takaosoma¡§¥Ó¡¼¥È¤À¤±¤Ê¤é¡¢ºÆÀ¸¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤»¤ÐºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É¤À¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤É¤¦¤ä¤ë¤«¤¬Æñ¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢ÆüËÜ¤Çº£¥É¥í¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤ò¾®È¢¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£UK¤Î¥¸¥ã¥º¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥é¥¤¥ÖÆ°²è¤ò¤È¤Ë¤«¤¯¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥º¥é¤Î¸°È×ÁÕ¼Ô¤Î¥¸¥ç¡¼¡¦¥¢¡¼¥â¥ó¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤È¡¢¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¿DJ¡¿¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥ª¡¼¥¦¥£¥ó¤Î¥Ç¥å¥ª¤Ç¡¢DJ¥»¥Ã¥È¤Î²£¤Ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÃÖ¤¤¤Æ¥ß¥Ë¥Þ¥ë¥Æ¥¯¥Î¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥½¥í¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ä¤Ä¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥¢¥²¥¤¥ó¤È¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤¬°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤È¤«¤â²¿ÅÙ¤â¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ç¤É¤¦Å¸³«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç½ù¡¹¤ËÂ®¤¯¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Æ¡¢1Ç¯¤¯¤é¤¤¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÈø¡§¤¦¤ó¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿Æ°²è¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
°Â¸¶¡§Á°¤Ï¡¢±éÁÕ¤¬Â¤·»»¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥é¥¤¥ÖÃæ¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â3¶ÊÌÜ¤Î¡Ömosaic¡×¤È¤«¤Ï¡¢º£²ó¤¿¤À¤Î´ÖÁÕ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥É¥í¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£Á°¤Ê¤é¤½¤³¤ÇÃ¯¤«¤¬¥½¥í¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥à¤¬Ë½¤ì¤¿¤ê¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¥½¥í¤òÃÆ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤±¤É¡£°ú¤»»Åª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ö¤óÍÙ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
takaosoma¡§Í§Ã£¤Î¥Ð¥ó¥É¡¢S.A.R.¤Ç¥Ù¡¼¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëEno¤¯¤ó¤ÈÃý¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Èþ°Õ¼±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£S.A.R.¤Ã¤Æ²»¤¬¾¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥½¥í¤â¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¶õ´Ö¤òºî¤ë¤Î¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¡¢ËÍ¤é¤È¤Ï¿¿µÕ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Èà¤é¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢²£¤Î·Ò¤¬¤ê¤Ç¤Î»É·ã¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½UK¥¸¥ã¥º¤Ë¤ª¤±¤ëTomorrow's Warriors¼þÊÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢UK¤Î¥¯¥é¥Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×Åù¤ò¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¶¦»þÀ¤ò´¶¤¸¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÏÃ¯¤«¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
takaosoma¡§²»³ÚÀ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹ç¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤¡Ö¥·¡¼¥ó¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ºÇ¶á¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£w.a.u¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Skaai¤¯¤ó¤È¤«S.A.R.¤È¤«¤Ï¡¢Æ±¤¸ÌÜÀþ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦²»³Ú¤¬¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤»Ô¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½w.a.u¤È¤Ï¡¢¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥ÖÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶¦ÄÌÅÀ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£ºî¤Ç¤â¡ÖHollow¡×¤Ë¡¢SakepnkÌ¾µÁ¤Çw.a.u¤Ç¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿Reo Anzai¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢²»³ÚÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏSkaai¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£
takaosoma¡§Skaai¤¯¤ó¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×Ê¸Ì®¤À¤±¤Ç¹Í¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤ÄÊýË¡¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÊºòÇ¯12·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ØGnarly¡Ù¡Ë¤òÄ°¤¯¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ð¥ó¥É¤Î²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÆüËÜ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉSkaai¤¯¤ó¤°¤é¤¤¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£w.a.u¤â¡¢²¶¤é¤Ï¥Ð¥ó¥É¤«¤é¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Èà¤é¤ÏÂÇ¤Á¹þ¤ß¤«¤é¥Ð¥ó¥É¤Ø¡¢¤ß¤¿¤¤¤ËÎ®¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½SOMAOTA¤µ¤ó¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢Skaai¤È¤â¶á¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ç¥é¥Ã¥×¤¬¹ª¤¤¤È¤¤¤¦¼´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Éý¹¤¤¥µ¥¦¥ó¥É¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ°¤Êý¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
SOMAOTA¡§¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Èà¤ÏÂ¿ºÍ¤Ç¡¢²Î¤â¤á¤Ã¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÐ¤âÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤É¤óÄì¤«¤é¸«¤Ä¤±¤¿¡Öµï¾ì½ê¡×
¡½º£²ó¡¢¡ØDiaspora¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤òÉÕ¤±¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤±¤Ã¤³¤¦Âç¤¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡¢Í¦µ¤¤Î¤¤¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
takaosoma¡§¤³¤ì¤Ï¡¢ËÍ¤¬ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥é¤Ã¤Æ¡Ö°ÜÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤·¤¤¾ì½ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£Black petrol¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤È¤¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë½Ð¤Æ¤âÃ¯¤âÆÀ¤·¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬Â³¤¤¤Æ¤Æ¡¢¤·¤ó¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢º£¤Ã¤Æ¡Ö¥·¡¼¥ó¡×¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÍ¤é¤ß¤¿¤¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¡ÖÅÀ¡×¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Î¾õÂÖ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ¶á¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÎ®¤ì¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤´¶³Ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ä¡¼¥Þ¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤é¥¯¥í¡¼¥º¤Þ¤Ç»þ´Ö¤Ç¶èÀÚ¤é¤ì¤Æ¡¢½ª¤ï¤Ã¤¿¤éÊªÈÎ15¡Á20Ê¬¤ä¤Ã¤Æ¡Ö¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¸Ä¡¹¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤â´Þ¤á¤Æ¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤½¸Íî¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¾ì½ê¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ò¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥é¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ë½Å¤Í¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤½¤â¤½¤â¥·¡¼¥ó¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡£
takaosoma¡§ËÍ¤ÏÂç³Ø¤â¤¹¤°¼¤á¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¡¢¿Æ¤«¤é³ØÈñ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¾©³Ø¶â¤Î¿½ÀÁ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¿ô¥«·î¸å¤Ç¡¢¤½¤Î´Ö¤ª¶â¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£¥Ð¥¤¥È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç³Ø¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ³ØÈñ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¼¤á¤ë»þ¤ËÉã¿Æ¤¬¡ÖÃæÂà¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆµþÅÔ¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡£²È¤Ëµ¢¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯¤°¤é¤¤¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´ü¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Éô¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤³¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¶Êºî¤í¤¦¤¼¡×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
SOMAOTA¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ËÍ¤â¤½¤³¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
Photo by Ayumu Kosugi
¡½¡ØDiaspora¡Ù¤Î°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
takaosoma¡§ËÍ¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÏÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÆ»Ã¼¤Ç¥¸¥ã¥º¤ò±éÁÕ¤·¤Æ¤Æ¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢ËÜÅö¤Ë²»³Ú¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤âÉ¬Í×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢1Ç¯´Ö¡Ö±éÁÕ¤À¤±¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤Ë»à¤Î¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Åß¤â¤Û¤ÜËèÆüÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´¨¤¤¤«¤éÃ¯¤âÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÄÌ¤ê¤¹¤¬¤Ã¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¥¸¥ã¥º¥·¥ó¥¬¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ç¡¢¡Ö·¯¤Î±éÁÕ¡¢»ä¤Î¹¥¤¤Ê²»³Ú¤È¶á¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö»ä¤â°ì½ï¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢Ï©¾å¤Ç°ì½ï¤Ë¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥·¡¼¥¶¡¼¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¹ñºÝÅª¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¡¢½÷À¥·¥ó¥¬¡¼¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¡¢¤Ç¤â¹ñÆâ¤Ç¹ç¤¦¿Í¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ã¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¿»þ¤Ë¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Éâ¤«¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¡¼¥¸¥ã¡ÊPERSIA¡Ë¤Ç¤¹¤Í¡£Ï¢Íí¤·¤¿¤é¡Ö¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤À¤«¤éÉ½Âê¶Ê¡ÖDiaspora¡×¤Ï¡¢ËÍ¤È¥Ñ¡¼¥¸¥ã¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥ê¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤â¡ÖÎ¥¤ì¤Æ¤Æ¤â»ä¤¿¤Á¤Ï°ì½ï¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½takaosoma¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¢¤É¤ì¤â¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤Í¡£¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
takaosoma¡§¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£½»¤ó¤Ç¤¤¤ë²È¤â¤Ò¤É¤¯¤Æ¡¢Áë¤¬29Ëç¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤ËÊÝ¾Ú¿Í¤Ê¤·¤ÎÄÂÂß¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¿Ö¤¤¤¿¤é¡¢µþÅÔ¤Î»³±ü¤ÎÉô²°¤«¡¢Áë¤¬29Ëç¤¢¤ëÉô²°¤«¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£6³¬¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¤Þ¤Ç¥«¡¼¥Æ¥ó¤¬Çã¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ìë¤Ë±ó¤¯¤«¤é¸«¤¿¤éÄ®¤ÎÅôÂæ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
takaosoma¡§º£ºî¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾®Á¬¤Ï¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ËÏ©¾å¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¿§¤ó¤Ê¹ñ¤Î¥Á¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¾®Á¬¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¸¤ãÎ¾ÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÎ¯¤Þ¤ê¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¡£Á´Éô¡¢ÄÌ¤ê¤¹¤¬¤ê¤Î¿Í¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¶â¡£¤½¤³¤â¥Ç¥£¥¢¥¹¥Ý¥é¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
PERSIA
¡½¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ÏSOMAOTA¤µ¤ó¤¬¼çÂÎÅª¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
SOMAOTA¡§¤Ï¤¤¡¢½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿¡ÖTURNµ¡×¡ÖTURN¶¡×¤Ï¡¢³§¤Ç¹Í¤¨¤Æºî»ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½ñ¤¤¤¿¸å¤Ëµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤ä¤êÄ¾¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£ºòÇ¯7·î23Æü¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤¢¤È¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î´Ä¶¤ÇÄ°¤ÊÖ¤·¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤òÂç»ö¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ý¥Ã¥×¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ³ëÆ£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥é¥Ã¥×Â³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬½Ð¤¿¤é½ª¤ï¤ë¡¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¸À¤¤¤Å¤é¤¯¤Æ¡¢¥ì¡¼¥Ù¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¡ÖÏ¿¤êÄ¾¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ä¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
takaosoma¡§¤½¤Î»þ¡¢²¶¤é¤Ï²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ËÍè¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë²¿¤âÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢²¿¤·¤Æ¤ë¤ó¤ä¤í¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬Íè¤Æ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤Þ¤º²¶¤é¤Ë¸À¤¨¤è¡ª ¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
SOMAOTA¡§¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¡½¤É¤¦¤·¤Æ¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡£
SOMAOTA¡§ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£½ñ¤Ä¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤È¤Ï¤â¤¦Äù¤áÀÚ¤ê¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¡£¤«¤Ê¤êÀÖÍç¡¹¤Ë½ñ¤¤¤¿¤·¡¢¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¿¤³¤È¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ½ñ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÇOK¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤ë²Î»ì¤·¤«½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡ÒÇÈ¤ÎÍÍ¤Ë¿Ì¤¨¤ÆÊÑ¤ï¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¿¥²¥ê¥é¹ë±«¤ß¤¿¤¯ÆÍÁ³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë°Àï¶ìÆ®¡¿¤Ç¤âÅ¥ß¿¤ÎÂ¿¤¤Êý¡¿¤³¤ì¤«¤é¤âÁª¤ó¤ÇÁö¤í¤¦¡Ó¤Î¤¢¤¿¤ê¤È¤«¡¢´°Á´¤Ë¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
takaosoma¡§¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¸«¤Æ¡¢½ñ¤Ä¾¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤«¤é¤·¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥¯¡¼¥ë¤¹¤®¤ëµ¤¤â¤¹¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤âÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Watson¤È¤«¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÆüËÜ¸ì¥é¥Ã¥×¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡É¤¤¤¸¤ê¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤âº£²ó¤Ï³ä¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤â¤â¤¦¾¯¤·½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Â¤ê¤Ê¤µ¤â¥ê¥¢¥ë¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¡£ÂçÊÑ¤Ê»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Photo by Ayumu Kosugi
¡½¡ØDiaspora¡Ù¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢UK¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«·Ï¤Ê¤É¤¤¤í¤ó¤ÊÅÚÃÏ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬²»³Ú¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼þ±ï¤«¤éÃæ¿´¤ò³ÉÍð¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê¹½¿Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Black petrol¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢º£¸å¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼þ±ï¤«¤é¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎÃæ¿´¤ò¹¶¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
takaosoma¡§2Ç¯Á°¤Ë³§¤Ç¥Õ¥¸¥í¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Õ¥¡¤ò´Ñ¤¿»þ¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ë¤Ïµã¤¤¤Æ¤ëÅÛ¤â¤¤¤¿¤·¡¢²»³Ú¤ÎÎÏ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤À¤è¤Ê¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡£ËÍ¤é¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤¤¤¤²»¸»¤È¤¤¤¤±éÁÕ¤òÄÉµá¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ä°¤¯¿Í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£J-POP¤òÄ°¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤ë¶¯ÅÙ¤ÎºîÉÊ¤È¥é¥¤¥Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢Ã»¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¡ÖÅ·²¼Åý°ì¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
°ìÆ±¡§¡Ê¾Ð¡Ë
¡½¡ÖÅ·²¼Åý°ì¡×¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤À¡Ê¾Ð¡Ë¡£
takaosoma¡§¤Ï¤¤¡¢Å·²¼Åý°ì¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½Å·²¼Åý°ì¤ÎÈÏáÆ¤Ï¡¢³¤³°¤â´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
takaosoma¡§°ÊÁ°¡¢¥¿¥¤¤Ç±óÀ¬¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬ËÍ¤é¤ò½é¤á¤Æ´Ñ¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æþ¾ìµ¬À©¤¬¤«¤«¤ë¤¯¤é¤¤¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¿ô¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¥Ô¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¡£³¤³°¤Î¿Í¤Ã¤Æ¡¢°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë´¶³Ð¤Ç²»³Ú¤ËÀÜ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¥Ô¥å¥¢¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊ¸Ì®¤¢¤ê¤¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤¯¤é¤¤¤ËÎÉ¤¤¥é¥¤¥Ö¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤Î¤¹¤´¤µ¤Ï´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Black petrol¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ê¸Ì®¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¼Â¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ç¡¢¶Ê¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¥Î¥ì¤ë¡£¤·¤«¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³§¤¬¡¢³Ú¤·¤½¤¦¤Ë±éÁÕ¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ÆÃ¤ËÀÐÈø¤µ¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¡¢´Ñ¤Æ¤ë¤È¤³¤Á¤é¤â¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¸å¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£Å·²¼Åý°ì¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
takaosoma¡§¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Å·²¼Åý°ì¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Photo by Ayumu Kosugi
Black petrol
New AL¡ØDiaspora¡Ù
ºÆÀ¸¡¦¹ØÆþ¡§https://orcd.co/blackpetrol_diaspora
Black petrol Club Tour ¡ÉDiaspora¡É
2026Ç¯3·î13Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦CIRCUS Osaka
½Ð±é¡§Black petrol/¶õ²»/Aru-2/DJ Rin
2026Ç¯3·î19Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡¦CIRCUS Tokyo
½Ð±é¡§Black petrol/Sakepnk and friends/möshigigam(MÖSHI+Gimgigam)
2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¦CLUB METRO
½Ð±é¡§Black petrol and You!
23:00 OPEN/START
ÎÁ¶â¡§Á°Çä2,500±ß¡¢ÅöÆü3,000±ß¡¢Under23 2,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¡§https://eplus.jp/blackpetrol/
Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Î2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDiaspora¡Ù¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤òÅÚÂæ¤Ë¡¢¸½¹ÔUK¥·¡¼¥ó¤Î¥¸¥ã¥º¤È¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀÜÂ³ÅÀ¤È¶¦¿¶¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê°ÕÍßºî¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢takaosoma¡ÊGt¡Ë¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢SOMAOTA¡ÊRap, Vo¡Ë¡¢°Â¸¶Âçµ®¡ÊSax¡Ë¡¢ÀÐÈø¹É¼ù¡ÊKey¡Ë¡¢¤¿¤±¤Ò¤í¡ÊBa¡Ë¤Î5¿Í¡Ê¢¨¥É¥é¥à¤ÎKuga Arumu¤Ï¸½ºßÎÅÍÜÃæ¡Ë¡£°Û¤Ê¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¸Ä¤¬ÙÉ¹³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ÈÀ¸±éÁÕ¤òåÌÌ©¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¥Ð¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¯Black petrol¤Î²»³Ú¤Ï¡¢¹â¤¤ÁÏÂ¤À¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
