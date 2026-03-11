「見た時から一目惚れ！」【しまむら】大人が着回したい！「グレートップス」

大人の春コーデに取り入れるなら、春夏トレンドカラーのグレーアイテムがおすすめ。都会的でクールな雰囲気のグレーは、合わせやすいのも魅力です。そこで今回紹介するのは、@aiii__13kさんが「一目惚れ」したという【しまむら】のグレートップス。ぜひ売り切れ前にゲットして。

1枚でサマ見え！ 配色ステッチがアクセントのトップス

【しまむら】「ハイショクVネックフードPO」\1,639（税込）

大人のデイリーカジュアルにぴったりなグレートップス。ピンクの配色ステッチがアクセントになり、1枚でサマ見えが狙えます。首元がすっきりと見えるVネックデザインで、襟付きのシャツとのレイヤードもおすすめ。ゆるっとしたシルエットで体型カバーにも一役買ってくれそうです。

女性らしくまとめた春っぽコーデ

こちらはチェックスカートと合わせたフェミニンなコーデ。フリルがあしらわれたスカートも、グレートップスが甘さを中和。レースインナーを重ねれば、春らしい華やかな着こなしに仕上がります。ピンクの配色ステッチがアクセントになり、モノトーンコーデの地味見えも回避できそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@aiii__13k様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M