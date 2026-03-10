「ドラクエVII Reimagined」が上位を席巻！ ゲオ、2月のゲームソフト売上ランキングを公開
【ゲオ ゲームソフト2月月間売上ランキングTOP20】 3月10日 公開
(C) GEO STORE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.
ドラゴンクエスト VII Reimagined
ゲオストアは3月10日、「ゲオ ゲームソフト2月月間売上ランキングTOP20」を発表した。
本ランキングは、2月1日より2月28日までのゲオショップ約1,000店のゲームソフト売上を集計したもの。新品ゲームソフトランキングでは「ドラゴンクエストVII Reimagined」のSwitch2/Switch/PS5版がTOP4を席巻したほか、「バイオハザード レクイエム」、「龍が如く 極3」などの大型タイトルがランクインした。
中古ゲームソフトランキングでは、「マリオカート ワールド」がトップを獲得したほか、「あつまれ どうぶつの森」や「Minecraft」などの定番タイトルが多くライクインしている。
ゲオ：新品ゲームソフト2月月間売上ランキング新品ゲームソフト2月月間売上ランキング 順位 傾向 前週順位 タイトル 機種 発売日 1 新規 - ドラゴンクエスト VII Reimagined Swtich 2026/02/05 2 新規 - ドラゴンクエスト VII Reimagined Switch2 2026/02/05 3 新規 - バイオハザード レクイエム PS5 2026/02/27 4 新規 - ドラゴンクエスト VII Reimagined PS5 2026/02/05 5 新規 - 龍が如く 極3 ／ 龍が如く 3 外伝 Dark Ties PS5 2026/02/12 6 新規 - 仁王3 PS5 2026/02/06 7 新規 - マリオテニス フィーバー Switch2 2026/02/12 8 新規 - バイオハザード レクイエム Switch2 2026/02/27 9 新規 - 龍が如く 極3 ／ 龍が如く 3 外伝 Dark Ties PS4 2026/02/12 10 新規 - 龍が如く 極3 ／ 龍が如く 3 外伝 Dark Ties Switch2 2026/02/12 11 ↓ 3 あつまれ どうぶつの森 Switch 2020/03/20 12 新規 - 首都高バトル ／ Tokyo Xtreme Racer Switch 2026/02/26 13 ↓ 4 マリオカート ワールド Switch2 2025/06/05 14 ↓ 6 あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition Switch2 2026/01/15 15 ↓ 10 Minecraft Switch 2018/06/21 16 ↓ 2 桃太郎電鉄 2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編 Switch 2025/11/13 17 新規 - バイオハザード レクイエム デラックスエディション PS5 2026/02/27 18 新規 - テイルズ オブ ベルセリア リマスター Switch 2026/02/26 19 ↓ 8 桃太郎電鉄 2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編 Switch2 2025/11/13 20 ↓ 9 FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE Switch2 2026/01/22
ゲオ：中古ゲームソフト2月月間売上ランキング中古ゲームソフト2月月間売上ランキング 順位 傾向 前週順位 タイトル 機種 発売日 1 ↑ 4 マリオカート ワールド Switch2 2025/06/05 2 ↓ 6 あつまれ どうぶつの森 Switch 2020/03/20 3 ↓ 2 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL Switch 2018/12/07 4 ↑ 7 Minecraft Switch 2018/06/21 5 ↑ 8 Pokémon LEGENDS Z－A Switch 2025/10/16 6 ↑ 13 ドラゴンクエスト I＆II Switch 2025/10/30 7 ↑ 20 スーパーマリオ 3D コレクション Switch 2020/09/18 8 新規 - 桃太郎電鉄 2 ～あなたの町も きっとある～ Nintendo Switch 2 Edition 東日本編＋西日本編 Switch2 2025/11/13 9 ↓ 1 マリオカート 8 デラックス Switch 2017/04/28 10 ↑ 17 桃太郎電鉄 2 ～あなたの町も きっとある～ 東日本編＋西日本編 Switch 2025/11/13 11 ↓ 5 スプラトゥーン3 Switch 2022/09/09 12 新規 - ドラゴンクエスト VII Reimagined Switch2 2026/02/05 13 新規 - ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド Nintendo Switch 2 Edition Switch2 2025/06/05 14 ↑ 19 モンスターハンターワイルズ PS5 2025/02/28 15 ↓ 10 カービィのエアライダー Switch2 2025/11/20 16 新規 - Pokémon LEGENDS Z－A Nintendo Switch 2 Edition Switch2 2025/10/16 17 新規 - ドラゴンクエスト VII Reimagined Switch 2026/02/05 18 → 18 モンスターハンターワイルズ Switch 2021/03/26 19 ↓ 11 スーパー マリオパーティ ジャンボリー Switch 2024/10/17 20 新規 - Ghost of Yotei PS5 2025/10/02
(C) GEO STORE CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.