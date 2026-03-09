Snow Manのラウールが、約9ヵ月ぶりに自身のTikTokを更新。Snow Manの新曲「オドロウゼ！」のダンス動画を公開した。

【動画】金髪サングラスに真知子巻きしたラウール 他【写真】8人で『Mステ』出演、Snow Manの集合ショット

■ラウールが金髪で登場！約9ヵ月ぶりにTikTokを更新

キャプションで「オドレる人募集します」と呼びかけた動画には、黒のライダースジャケットとダメージジーンズを合わせた装いでサングラスをかけ、青と白のスカーフを“真知子巻き”したラウールが登場。岩本照のラップパートに合わせ、青空の下で長い手足をダイナミックかつしなやかに動かしながらキレの良いダンスを披露し、最後は余裕たっぷりにターンをキメてフェードアウトした。

久しぶりのダンス動画に、SNSでは「その格好なのにかっこいいのやめてw」「久しぶりに投稿ありがとう！」「TikTok更新待ってました！」「ラウールの唯一無二ファッション来た」「キレッキレで最高」「相変わらず足長い！」の他、金髪にしてから初のTikTok投稿ということもあり、「金髪最高すぎ」「金髪にサングラスはカッコよすぎ」「金髪似合ってる！」と、絶賛の声も多く寄せられている。

■Snow Man8人で『Mステ』に出演

なお、Snow Manは、3月6日に放送された『ミュージックステーション』に出演し、「STARS」と「オドロウゼ！」を披露。公式SNSでは、目黒蓮をのぞく8人の集合ショットが公開されている。

■動画：Snow Man「オドロウゼ！」Dance Practice

■動画：Snow Man「オドロウゼ！」MV

Snow Man

