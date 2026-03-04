Snow Manの岩本照が自身のInstagramを更新。日本時間2月28日にイタリア・ミラノで開催されたDolce ＆ Gabbana（ドルチェ＆ガッバーナ）の2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した際のオフショットを公開した。

【写真＆動画】岩本照がドルガバを纏ったクールな表情＆くしゃ笑顔など①～③

■「グラッツェ」と4度目のミラノ来訪を報告した岩本

Dolce ＆ Gabbanaのジャパンアンバサダーを務めている岩本。ミラノへ向かう際のエアポートファッションやパーティールックを披露し、話題を集めた。

本投稿は、同ブランドの2026秋冬ウィメンズコレクションに出席した際のオフショットだ。岩本は淡いブルーのセットアップで登場。1枚目は、ダブルのジャケットのインナーに白Tシャツをあわせ、ワイドパンツのウエストからチラリとストライプパジャマを覗かせたルックでフォトコールに登場した際に撮影されたもの。ゆるくウェーブのかかったロングヘアの前髪をオールバックにしており、大人っぽい艶やかさがあふれている。

さらに椅子に座って脚に肘をつく流し目ショット（2）や、カメラ目線のくしゃっとした笑顔（4）、Eラインが美しい横顔（5）や上目遣いの表情（6）も。長い脚を組んだ横向きの姿（7）や、その姿勢で顔の前で手を合わせる様子（8）、フォトコールの動画（9）や、会場の外で手を振るシーン（10）なども公開されている。

「4度目のMILANO。今回のドルチェ＆ガッバーナさんのショーは黒を基調としたルックとお花とのバランスが素敵でした。個人的に●（ジーンズの絵文字）にジャケットスタイルが可愛かったな～。グラッツェ」とメッセージも添えている。

コメント欄には「パジャマとは思えない上級者な着こなし」「長髪に映える色っぽいルック」「笑顔の破壊力」「横顔までイケメン」「8枚目は岩本シャーク？」などといったファンの声が続々と到着。

またファッション誌『Vogue Japan』公式Instagramでは、ストライプのパジャマに白いロングコートを羽織ったエアポートルックのコメント動画を公開。

さらにファッションメディア『FASHIONSNAP』公式Instagramでは、長髪をひとつにまとめたマンバンヘアで、黒ストライプのスーツにホワイト×ベージュのパジャマをレイヤードして登場したアフターパーティーのコメント動画を公開している。

■写真：淡いブルーのワイドパンツが長身に映えるドルガバオフショット

■写真：パジャマ×白ロングコートのエアポートルック

写真：■スーツ＆パジャマのレイヤードコーデのアフターパーティー動画