この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない、韓国が漢字を捨てた理由とは？日本とは異なる言語政策の歴史的背景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「なぜ韓国は日本と違って漢字を100%捨てたのか？ハングルに拘った衝撃的な理由」と題した動画を公開。東大博士課程に在籍するパクくん氏が、かつては日本と同様に漢字と固有の文字を併用していた韓国が、なぜハングルのみを使用するようになったのか、その歴史的・社会的な背景を解説した。



パクくん氏はまず、朝鮮半島が約2000年にわたり中国文化圏に属し、公文書などで漢字を使用してきた歴史を説明。庶民が文字を理解できずにいた状況を憂慮した朝鮮王朝第4代王・世宗（セジョン）が、1443年に独自の文字「訓民正音（フンミンジョンウン）」、現在のハングルを創製した。しかし、その後もハングルはあくまで補助的な文字という位置づけが長く続いたという。



転機となったのは、1945年の第二次世界大戦終結とそれに伴う国家の誕生である。パクくん氏は、当時の韓国社会が「どの文字を国の正当な文字として使うべきか」という問いに直面したと語る。選択肢は(1)漢字をそのまま使う、(2)漢字とハングルを併用する、(3)ハングル1本に絞る、の3つだった。初代大統領のイスンマン氏は(3)を選択。その理由について、パクくん氏は「ハングルは、民族独立の象徴でした」と指摘する。その後、1960～70年代にかけてパク・チョンヒ大統領が「100%ハングル政策」を打ち出し、公文書や教育現場から漢字を排除しようと試みた。



さらに、1990年頃からの電子化の波がハングル一本化を決定づけた。タイプライターや初期のコンピューターでは、複雑な漢字よりも組み合わせで表現できるハングルが「圧倒的に扱いやすかった」ため、社会全体で自然と漢字離れが加速。2010年前後には、ついに学校教育からも漢字が本格的に外され、韓国は「ハングルの国」へと完全にシフトしたのである。



動画では、民族主義的な思想から始まり、技術的な制約も相まってハングルが唯一の公式文字として定着した経緯を解説。これにより読み書きの速度や識字率の向上というメリットが生まれた一方で、語彙力の低下や同音異義語の判別が難しいといったデメリットも生じたと結論付け、言語政策が文化に与える影響の大きさを浮き彫りにした。