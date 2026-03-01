image: fpt.

えっ、今年も出ちゃうの!?

みたいに思っている人も多いかも。だって、前身となった「iPhone SE」は数年間変わらず…だったもんね。でも、出るという話があるのです、「iPhone 17e」が！

iPhoneの中で普及モデルとなるiPhone 16eが発売されたのが、昨年の2月。

まさかSEではなく「16e」になるなんてねぇ…の驚きもありましたが、あれから1年。果たして新型、iPhone 17eにはどんな機能が？ どんなスマホになるの？ このメモリ高な時代で値段はどうなのよ！

…と疑問が尽きないので、これまで聞こえてきた噂をまとめてみました。

発表日 日本時間 3月2日（月）23:00 複数製品との同時発表（2日以降になる可能性も） 価格 599ドル（9万9800円） 現行 モデル （iPhone 16e）から据え置きに デザイン iPhone 15ベース Dynamic Island搭載&ノッチ廃止でイマドキの顔つきに ディスプレイ 6.1インチ（60Hz） 現行 モデル から変更なしの予想 カメラ フロント カメラ ：18MPセンターフレーム／メイン カメラ ：48MP Fusion カメラ メイン一眼は変わらずもアップ デート あり バッテリー MagSafe対応 最大25Wの高速ワイヤレス充電に スペック A19チップ 最新チップで処理性能アップに

さらに詳しく！という方は以下をチェック。iPhone 17eの姿がぼんやりと見えてくるはずです。

＜目次＞ ● iPhone 17eの発売日・価格【NEW!】 ● iPhone 17eのデザイン ● iPhone 17eのディスプレイ ● iPhone 17eのカメラ ● iPhone 17eのバッテリー ● iPhone 17eのスペック ● まとめ

iPhone 17eの発売日・価格：日本時間3月2日深夜に発表か？【2/28 更新】

Image: Apple

Apple CEOティム・クックは先週、Xで「来週は忙しい一週間に！ すべては月曜の朝にスタート！」と投稿。MacBookと思わしき動画と、「#AppleLaunch」には黄色&緑のカラフルなAppleロゴがついています。

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r - Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

噂によれば、Appleは3月2日(月)から4日(水)の3日間にわたって最低でも5つの新製品を発表するとのこと。

メインは初日ともいわれているので、iPhone 17e発表は日本時間の3月2日（月）23時頃に来るのではないでしょうか。

3月2日から4日にAppleが発表する新製品は｢最低でも5つ｣あるらしい

そしてiPhon 17eといえば、価格も気になるところ。

現状iPhone 16eと同じ599ドル（日本だと9万9800円）で価格据え置きの噂もあります。今、世の中はメモリ高騰で阿鼻叫喚な日々なので、据え置きってだけでおおっ！ってなりますねー。

とはいえ、すべてが明らかになるのももうすぐ。当日は、「Giznote」で発表を予想しながら編集部と一緒にワイワイしちゃいましょう。

iPhone 17eのデザイン：Dynamic Island採用か？

Image: Shutterstock

デザインに関してはいくつもの噂がありますし、いくつかの予想もできます。

まず、現行のiPhone 16eがiPhone 14をベースにしていることを踏まえると、iPhone 17eはiPhone 15ベースになる可能性があります。

となると注目の変更点（予想）が、ノッチから、Dynamic Islandへの変更。

イマドキのiPhoneの顔になる可能性があるので「古さ」が感じられなくなりますし、Dynamic Islandは通知領域も兼ねているので、操作感もイマドキになるので、ここは期待したいなぁ。

あと、実はiPhone 14からiPhone 15でちょっぴりベゼルが細くなっているんですが、ほぼ判断できないレベルなので、まぁそのへんは気にしなくて良いかも。

カラバリはiPhone 16eと同じくブラック、ホワイト、加えてラベンダーが追加されるなんて話もあります。

iPhone 17eにひょっとしたら凄いアップデートが来る…カメラも色も変わる！

iPhone 17eディスプレイ：性能はたぶん変わらず

Photo: 小野寺しんいち

画面の仕様に関してもいくつかの噂があり。共通しているのは、劇的な変化はなし。

今のところ噂されている仕様としては、6.1インチの60Hzリフレッシュレート。つまり現行のiPhone 16eやiPhone 14と変わりなしですね。

iPhone 17では120Hzリフレッシュレートに対応したり、常時表示もできたりと劇的な変化がありましたが、「eシリーズ」は価格を抑えているので、画面の仕様（性能）は据え置きと見ていいと思います。

iPhone 17eのカメラ：カメラはそのまま一眼？

Photo: 小暮ひさのり

昨今のスマホといえばカメラ性能も欠かせない！

iPhone 17eのカメラは変化なし、とされてきましたが、ここにきてアップデートの話が。今のところの予想では…

・フロントカメラ：18MPセンターフレーム ・メインカメラ：48MP Fusionカメラ

といった仕様が有力。メインカメラは1眼継続ですね。

ちなみに「48MP Fusionカメラ」は広角1倍での撮影に加えて、有効画素数12MPになるけど2倍相当のズームでも撮れるといったカメラ。遠くの野鳥を撮りたいとか、子供の運動会を…みたいなシーンでは不向きですけど、日常のスナップ撮影には十分ですよ。この48MP Fusionカメラでは、暗所性能が改善されるなんて噂もあります。

あっ、そうそう。Face ID（顔認証）も引き続き対応と予想されています。指紋認証はもうiPhoneからは諦めましょう。

iPhone 17eのバッテリー：Magsafe対応なるか？

Photo: はらいさん

まず、iPhone 16eのバッテリーはかなり大型。朝から晩まで持つレベルのスタミナです。

その上で、iPhone Airにも採用された電力効率に優れたC1Xモデムが採用されるという噂もありますので、iPhone 17eのバッテリー持ちには期待していいところ。モバイルバッテリーを持ち歩かない生活、目指せるかも！

あとバッテリー関連でもう1点嬉しい噂として、iPhone 17eはMagSafe充電に対応するかもしれません。

iPhone 16eはワイヤレス充電に対応しつつも充電速度は遅めで、磁石による固定もなかったんですよね。ですが、MagSafe規格に対応するなら、最大25Wの高速ワイヤレス充電が実現するわけで…これは期待したい！ 弱点なくなるよ！

iPhone 17eのスペック：最新のA19チップかも？

Image: Image: VVVproduct / Shutterstock.com

新モデルになるとなれば、処理性能アップも期待できます。

スペックに関しても複数の情報筋からの噂が聞こえてきているのですが、有力なのはA19チップを搭載するという説。現行のiPhone 16eがA18チップなので、順当に世代アップ・処理性能アップですね。

ただ、完全に同じチップではなく、iPhone 17搭載のA19チップの低消費電力版になるかも？みたいな話もあります。ここに関しては実際出てみないとなんとも…かなぁ。

とはいえ最新チップですから、性能は期待していいかな！ 少なくともエントリーさを感じさせないサクサクっぷりだと思います。

まとめ：確実に「買い」度は高まるiPhoneに

さて、いろいろな噂を紹介してきましたが、あくまでもまだどれも「噂レベル」なのでそこはご注意くださいね。

ただしこれらがもし本当だとしたら、ノッチ→Dynamic Islandは、今の他の現行機種と同じ顔つきになれますから、ルックスでの古さは感じなくなりますし、MagSafe充電なら使い勝手も同じ。

チップも最新で処理性能ニッコリで、バッテリー持ちにも期待できる！…と、現行のiPhone 16e以上に「買い」なiPhoneになると思うんです。

普段使い用のiPhoneとして、期待していいヤツじゃないかしら？ 楽しみですね！

Source: Weibo, MacRumors