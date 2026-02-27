ゆいP「これマジで好き」発色に感心！愛用のカラーアイライナーを紹介

お笑いコンビのおかずクラブ（ゆいPさん・オカリナさん）が、自身のYoutubeチャンネルに『【すっぴんから】メイクアップしながらおしゃべり【美容くらぶ】』の動画をアップ。メイクの様子を公開し、愛用品やその使用感について語ってくれる場面もありました！

■アイライナー

動画内でゆいPさんが紹介したのはこちら！

オペラ/アイカラーペンシル 01ブラウンレッド 税込1,650円（公式サイトより）

豊富なカラー展開で、目元にきらめくラインを引いてくれるアイライナーペンシル！透け流ようなツヤ感で目の輪郭をふわっと広げてくれるアイテムです。

ゆいPさんはこちらについて「これアイシャドウ、私が本当にお気に入りのアイシャドウ」と語り、アイライナーとしてだけでなく、二重幅まで塗り重ねてアイシャドウとしても使用♪

続けて「もうこれがすごい好きで、発色が本当に良いよね」と塗った後の発色の良さを評価！

仕上がりにも「発色いいんだよな、これマジで好きなんだよな」と満足そうな様子を見せていました。

■動画もチェック

動画内では、その他メイクの様子や愛用品も紹介！是非チェックしてみてくださいね。